FÚTBOL BASE. El premio a una excelente temporada
El Veguellina, segundo, acompaña al Coyanza a 1ª Juvenil Provincial
El juvenil del Veguellina asciende a Primera División Provincial Juvenil, después de quedar clasificado en segunda posición en la Segunda División Provincial Juvenil con 64 puntos, por los 69 puntos que consiguió el campeón, el Coyanza, que también sube a Primera Provincial Juvenil de cara a la próxima temporada 2026-2027, después de desarrollar ambos conjuntos leoneses un magnífico campeonato de Liga, que concluyó este pasado fin de semana con victorias del Coyanza por 0-7 frente al Santa Marta y del triunfo del Veguellina por 2-6 ante el At Bembibre B.