FÚTBOL DE CANTERA. Otro éxito deportivo
El Atlético Trobajo se proclama campeón de 3ª Infantil Provincial
El Atlético Trobajo se proclamó campeón de Liga de Tercera Provincial Infantil y sube a Segunda Provincial Infantil, con integrantes de primer año infantil que desarrollaron un excelente campeonato de Liga. El presidente del club trepalense, Jerónimo Alonso, destaca después de otro éxito deportivo: «Ha sido una temporada extraordinaria en todos los conceptos para mantener a los equipos en su sus respectivas categorías hasta lograr cuatro ascensos y disfrutar de una temporada más con 330 chavales en el Atlético Trobajo». Algo que llena de orgullo a todo el club.