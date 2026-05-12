Polémica en el Regional de Fútbol Sala: una protesta de jugadoras leonesas marca el campeonato en Segovia

Publicado por María M. Peña Creado: Actualizado:

Este pasado fin de semana, la ciudad de Segovia se convirtió en la sede del campeonato en edad escolar de Castilla y León de Fútbol Sala, un evento organizado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León. La competición, diseñada para fomentar el deporte base entre niños y niñas nacidos en los años 2012, 2013 y 2014, se vio empañada por una fuerte controversia reglamentaria y ética que ha generado un profundo malestar entre las expediciones participantes, especialmente en la representación leonesa del colegio San Juan de la Cruz.

A pesar de que el torneo contaba con categorías diferenciadas por sexo, el desarrollo de la competición permitió que jugadores varones participaran activamente dentro de la categoría femenina. Esta situación ha sido calificada de inadmisible por parte de los asistentes y responsables del equipo leonés, quienes denuncian que se ignoró la evidente diferencia de desarrollo físico existente en estas edades. El agravio fue especialmente notable durante el encuentro que enfrentó al combinado de León, compuesto íntegramente por niñas, contra un rival que utilizó de forma constante a jugadores masculinos en su quinteto.

Lo más criticado de la jornada fue la gestión de los minutos de juego por parte del equipo local. Según los testigos presenciales, mientras las niñas del equipo contrario permanecían en el banquillo, siempre hubo al menos un varón en pista durante todo el encuentro. Esta decisión técnica resultó determinante para el devenir del marcador, que finalizó con un resultado de 10-6. La superioridad quedó reflejada en las estadísticas del partido, donde nueve de los diez goles fueron anotados por dos niños.

Como respuesta a lo que consideraron una injusticia deportiva y una falta de respeto a la esencia de la competición femenina, las jugadoras del San Juan de la Cruz de León decidieron no quedarse de brazos cruzados. Antes de que sonara el pitido final, las niñas realizaron una sentada pacífica sobre el parqué del pabellón segoviano en señal de protesta. Con este gesto, las deportistas leonesas quisieron visibilizar su descontento ante una organización que, a su juicio, permitió una desigualdad manifiesta que impidió una competición justa y equilibrada para las jóvenes atletas.

Además, a las protestas de la afición visitante, se sumaron también las de los padres del equipo local al ver cómo sus hijas estaban en el banquillo ocupando su puesto en la pista los niños.