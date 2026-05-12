Florentino Pérez convoca elecciones en el Real Madrid

Publicado por A.G. Madrid Creado: Actualizado:

El presidente del Real Madrid Florentino Pérez anunció que convocaría elecciones a la Junta Directiva y que volvería a presentarse junto con su equipo, para «defender los intereses de los socios del Real Madrid». Y añadió: «Dicen que hay gente que se está moviendo en la sombra para presentarse, pues que se presenten".

"Hay sectores que quieren mandar en el Real Madrid, pero no lo han conseguido, porque en el Real Madrid mandan sus socios. La gente me cree a mí. En el Real Madrid mandan los socios mientras esté yo, y que no hagan cosas raras. El que se quiera presentar, que se presente, y no vaya por detrás con los periodistas. Todo esto tengo que salir a pararlo. Dicen por ahí que el Madrid es el caos, pero es el club más prestigioso del mundo", continuó.

Hizo alusión a los comentarios sobre su salud: "Yo trabajé desde el año 2000 para que los dueños del club fueran los socios. El Madrid son los 100.000 socios que lo formamos. He tomado esta decisión porque se ha creado una situación absurda. Hemos tenido unos resultados que no han sido los mejores, pero es algo que asumimos. Aprovechan la situación para atacarme personalmente a mí, dicen: '¿Dónde está Florentino?'. Dicen que no existo, que estoy enfermo, algunos han dicho que tengo un cáncer".

"Sigo presidiendo al Real Madrid y a mi empresa, que es líder mundial en infraestructuras y factura 50.000 millones al año, y mi salud es perfecta. Si yo tuviera un cáncer tendría que entrar a un centro oncológico, que me miraran. Han decidido que estoy cansado, me acaban de pasar antes de entrar aquí, y no le conozco a este señor. Me levanto por la mañana temprano y me acuesto el último, trabajo como un animal", continuó.

"Hablo con personas y no entienden a la prensa española. Yo no me voy a ir. Yo soy el último socio que se va a ir. Los dueños del Madrid son los socios, y si alguien quiere venir a presentarse a unas elecciones, que no amaguen, que se presenten, y que digan cómo lo financian, con el patrimonio de los que se presentan, como yo lo hice en el año 2000", señaló.

Además, recordó sus logros al frente del Real Madrid: "Comparto la frustración de que este año no hemos podido ganar nada, pero tengo que decirles que conmigo como presidente hemos ganado 66 títulos, 37 en fútbol y 29 en baloncesto, entre ellos 7 Copas de Europa de fútbol y 3 de baloncesto".

La rueda de prensa se produjo después de una reunión de la Junta Directiva del club blanco.

Al Real Madrid le restan tres encuentros del campeonato doméstico antes de finalizar el curso: este jueves recibe en el Santiago Bernabéu al Oviedo, ya descendido; después, visitará al Sevilla y terminará el año en casa contra el Athletic Club.

Esta temporada, el Real Madrid fue eliminado de la Copa del Rey en octavos de final frente al Albacete, en cuartos de la Liga de Campeones frente al Bayern de Munich y quedó sin opciones en LaLiga después de que el Barcelona se proclamara ganador matemático el pasado fin de semana al ganar el 'Clásico'.