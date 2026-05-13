Bicho, centrocampista de la Cultural Leonesa: ''Obviamente yo creo en la salvación, si no creyese, no jugaría al fútbol''

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

El mediocentro de la Cultural Bicho fue escogido por la afición Mejor Jugador Mahou Cinco Estrellas del mes de abril. El momento de la recogida del galardón fue aprovechado para comentar el momento del equipo y el próximo partido ante el Eibar. ''Obviamente yo creo en la salvación, si no creyese, no me dedicaría a jugar al fútbol. Pero es verdad que es difícil y tenemos que cambiar ya la situación, es la última oportunidad de verdad que tenemos y pasa por empezar ya este sábado con llevarnos los tres puntos''.

''El Eibar a diferencia de la primera vuelta, cuando estaba en una situación peor, ahora creo que nos vamos a encontrar un equipo totalmente diferente, que está luchando por meterse en play off. Va a ser un partido distinto, pero nosotros tenemos que procurar realizar un choque parecido a lo que hicimos en la ida y llevarnos los tres puntos'', aseguró sobre el rival guipuzcoano que visita el sábado el Reino de León.

Sobre su situación y minutos esta temporada en la Cultural, argumentó que ''obviamente al jugador individualmente le gusta jugar siempre. Yo quiero jugar siempre, pero entiendo y respeto cuando no me toca y lo que hago es apoyar en lo que pueda. Ahora estoy pudiendo participar más dentro del terreno de juego y lo que estoy haciendo es intentar ayudar al equipo''.