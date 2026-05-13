El portero leonés del Barcelona Eder Aller se convierte en súbito embajador de la cecina de la tierra

Publicado por Guillermo Mieres Redacción Creado: Actualizado:

Durante la celebración del título de liga del Barcelona, el portero leonés con ficha del Barcelona Atlètic fue preguntado durante una emisión televisiva que cubría los festejos cuál le parecía la mejor cecina existente a nivel global.

Sin dudar, el cancerbero de 19 años respondió inmediatamente: ''la cecina de León''. Este tipo de embutido es muy característico de la región leonesa, teniendo denominación de origen la denominada cecina de chivo, siendo la ciudad montañesa de Vegacervera conocida como la urbe principal asociada a dicho producto.

En cualquier caso, también es muy conocida la cecina que se produce de otros animales como la vaca. El futbolista del Barcelona aprovecho también la ocasión para acordarse de su pueblo de La Ribera Leonesa: Benavides de Órbigo.