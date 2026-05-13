El portero del Ademar León Álvaro Pérez debutará en partido oficial con la selección en una eliminatoria atípica

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

La selección española de balonmano tratará de dar en la madrugada del jueves al viernes (00.00, RTVE) el primer paso hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles a 10.000 kilómetros de distancia, los que separan España de Buenos Aires, donde se disputará la eliminatoria de clasificación para el Mundial de Alemania 2027 que enfrentará a los Hispanos con Israel.

La actual situación geopolítica, como señaló la Federación Española al anunciar el pasado mes de abril la elección de la capital argentina como sede de los encuentros, obligó a explorar la opción de buscar una sede neutral para albergar la eliminatoria.

El Abanca Ademar pierde durante esta semana por ese motivo a su internacional el guardametas Álvaro Pérez. Todo un motivo de orgullo para el club marista esta llamada del portero, que ha tenido un crecimiento sin prisa pero sin pausa a lo largo de esta campaña.

El nacido en tierras castellanas debuta en una convocatoria de la selección española en partido oficial para esta eliminatoria a doble partido de clasificación para el próximo Mundial de 2027 en Alemania, acompañando en la portería a Gonzalo Pérez (THW Kiel) y Sergey Hernández (Magdeburgo), ambos jugando en la Bundesliga germana.

Lo hace después de haber sido incluido previamente por el seleccionador en la lista para el torneo internacional de España en Pamplona que se disputó el pasado mes de enero como preparación para el europeo de Suecia, Dinamarca y Noruega, al que finalmente no acudió el ademarista.