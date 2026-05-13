Negro, a saltar la 1ª posición del Campeonato de España

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

El Campeonato de España de Rallycross afronta la 2ª cita, curiosamente en Portugal. Tras el podio logrado en Miranda de Ebro, el equipo Jopecar viajará al trazado de Castrelo Branco con el objetivo de continuar sumando puntos importantes en la pelea por el campeonato. Carlos Fernández Negro y el Peugeot 208 N5 by RMC Motorsport esperan asaltar la 1ª posición de la clasificación general tras el 2º puesto en el debut en el Nacional.

«El objetivo es seguir evolucionando con el Peugeot 208 y pelear de nuevo por estar delante. Castelo Branco es un circuito muy diferente, más técnico y exigente, así que será importante adaptarnos rápido», afirma Negro.