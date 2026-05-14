Plata por partida doble para el Club Bañezano de Karate

Daniela Rubio Villazala y Sofía Castro Majado firmaron una actuación sobresaliente en el Campeonato de España infantil. Las dos deportistas del Club Bañezano de Karate dejaron patente su calidad en Oviedo representando a la selección de Castilla y León con la que lograban meterse en la final.

Después de un trayecto por la competición notable Daniela se convertía en subcampeona nacional en kumite alevin +32 kilos, el mismo metal que iba a colgarse su compañera del Club Bañezano de Karate, Sofía Castro, en este caso en kumite juvenil —42 kilos. Todo en una competición en la que fueron superando a rivales para optar al peldaño más alto del que se quedaron muy cerca.

Daniela también tuvo la oportunidad de luchar por la medalla de bronce en kata de la que se quedó muy cerca.

La presencia de representantes bañezanos en el Campeonato de España la completó Alicia Miguélez Acebes que también dejaba patente su calidad en una competición en la que Daniela Rubio y Sofía Castro lograban ampliar sus vitrinas de trofeos nada menos en una competición de máximo nivel, la más importante a nivel nacional en su categoría que les reportaba sendas preseas doradas. Y teniendo que superar a rivales de un gran potencial para alcanzar el objetivo y poder subir a uno de los peldaños del cuadro de honor, en este caso en el segundo.

También se quedaba a las puertas del bronce con otra gran actuación en la modalidad de kumite la karateca Nayra Barata.