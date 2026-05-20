La Backyard Ultra Curillas 2026 inicia la cuenta atrás para su disputa

La Backyard Ultra Curillas 2026 inició la cuenta atrás para la celebración de su segunda edición. Lo hizo con la presentación oficial por parte de la organización, formada por la Asociación Deportiva El Último Arriero, la Junta Vecinal de Curillas y el Ayuntamiento de Valderrey.

Con las inscripciones abiertas con 110 participantes ya oficializados, se espera que esta cifra aumente en las próximas fechas hasta la disputa de la carrera el 3 de octubre a las 9.00 horas.

Durante el acto se recordó el gran éxito de la primera edición celebrada el pasado 4 de octubre, en la que participaron cerca de 150 corredores procedentes de casi todas las provincias españolas, además de atletas portugueses. La carrera concluyó tras 36 vueltas, siendo vencedor el portugués Antonio Pinto.

El éxito no fue solo deportivo. La Backyard Ultra Curillas destacó también por el ambiente vivido. De cara a esta segunda edición, la organización trabaja ya en ampliar la oferta de actividades para que participantes y asistentes disfruten de un fin de semana completo.