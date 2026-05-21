La Ponferradina busca romper sus estadísticas

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

La Deportiva tratará de romper una tendencia histórica de carácter negativo cuando se ha jugado un ascenso o una clasificación para una fase de ascenso o una promoción en formato de liga o liguilla o para una eliminatoria de campeones en la última jornada sin depender de ella misma. En ninguna de las 8 ocasiones logró su objetivo.

En la 1ª parte del pasado siglo hubo dos casos de pelea en la última jornada sin tener en su mano la clasificación. En 1953 necesitaba ganar en la fecha final al Círculo Popular y que perdiera la Cultural. No ocurrió nada de eso. Y en 1955 la SDP tampoco logró vencer en el último partido en Segovia, algo que necesitaba, además de que no ganara el Europa Delicias, cosa que sí hizo.

En la 2ª parte del siglo XX se produjeron dos situaciones más. En 1985 Deportiva y Cultural se jugaban un puesto de play off en la última jornada. El cuadro blanquiazul necesitaba ganar en Toreno y que el leonés no lo hiciera en Béjar. Al final se dieron sendos empates y los de Enrique Rodríguez se quedaban sin clasificación. Y en 1997 el play off pasaba por ganar en Laguna de Duero y que el Zamora CF fallase en casa. La Deportiva cumplió su parte, pero el conjunto zamorano también ganó. No obstante, la sanción del ‘Caso Galarraga’ hubiera impedido su disputa, en caso de clasificarse.

Ya en en el siglo XXI se han dado 4 casos más, dos de ellos en 2ª División. En el 2013 la Deportiva tenía que ganar en Lugo y esperar que fallase Las Palmas. Sólo se produjo la 2ª parte de la ecuación, lo mismo que en el 2015, cuando el triunfo debía ser ante el Alcorcón y el rival por el play off era un Real Zaragoza que también falló. En el 2019 el cuadro berciano debía vencer al Unión Adarve y que perdiera el Fuenlabrada para jugar la eliminatoria de campeones. Sólo se produjo el triunfo blanquiazul. Y hace un año necesitaba ganar en Sestao y que perdiese la Cultural para subir de forma directa. También pasó lo 1º, pero no lo 2º.