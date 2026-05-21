Thiago Ojeda ya está disponible para el entrenador Rubén de la Barrera

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

El mediocentro Thiago Ojeda, que hace más de un mes que no juega, desde el 18 de abril en la derrota por 1-2 contra el Córdoba por el postrero gol del leonés Diego Percán, ha confirmado que ya está disponible para el técnico gallego de la Cultural, Rubén de la Barrera. El jugador ya se entrenó con el resto de sus compañeros en la sesión de preparación del jueves 21 de mayo, realizada en el estadio Reino de León, que esta semana cumplió ya su primer cuarto de siglo de uso futbolístico.

En cualquier caso, el canterano cedido por el Villarreal es complicado que esté para jugar los 90 minutos completos pero sí que podría aportar su granito de arena desde el banquillo. Con 2.600 minutos en Liga Hypermotion ha sido uno de los jugadores más utilizados por los tres entrenadores que se han sentado en el banquillo culturalista y logró un gol decisivo para la victoria en Ipurúa por 1-2 en la primera vuelta.

Ojeda ha sido decisivo desde su posición como mediocentro defensivo en parar y cortar los ataques rivales, como demuestran sus 10 tarjetas amarillas, que le han conllevado perderse dos partidos por acumulación de cartulinas. Solo el central croata Matia Barzic, con 14, supera al argentino en este apartado. Thiago posee esa raza, lucha y entrega que se les presupone a los nativos de su país y de la que en su momento fue máxima expresión Diego Simeone en su etapa como jugador. El cruce entre este y David Beckham en los octavos de final de Francia 1998 es uno de los momentos más recordados de los Mundiales.