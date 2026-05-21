El Eneicat buscará ser protagonista en la Vuelta Ciclista a Colombia

El Eneicat Be Call estará presente en la próxima edición de la Vuelta a Colombia, una de las competiciones más importantes y emblemáticas del calendario latinoamericano, dando así un nuevo paso en la expansión internacional del conjunto leonés.

La participación en la ronda colombiana supone un importante reto deportivo para el equipo, que continúa consolidando su presencia en pruebas internacionales y reforzando su identidad como estructura competitiva dentro del ciclismo femenino.

La Vuelta a Colombia reunirá a algunas de las mejores corredoras y equipos del continente, en un recorrido exigente marcado por la dureza de la montaña y las características propias del ciclismo colombiano. Para el Eneicat, esta participación representa una oportunidad para seguir fortaleciendo sus vínculos con Latinoamérica.