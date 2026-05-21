Laurentiu, la reina de la temporada

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

La triatleta berciana Carolina Laurentiu fue elegida mejor deportista absoluto de la temporada en la XXIX de los Premios Teledeportivos de La 8 y EsRadio Bierzo. En la cita celebrada en Cat & Rest estuvieron presentes entre otros el delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en la provincia, Eduardo Diego, el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, el presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, el director de Diario de León, Joaquín Sánchez Torné, la consejera de Radiotelevisión Castilla y León, Soledad Ulibarri, el director de EsRadio Castilla y León, Florencio Carrera, y la rectora de la Universidad de León, Nuria González

Carolina Laurentiu se convirtió a principios de esta temporada en la única española en competir en el ‘Norseman Extreme Triathlon’, uno de los retos más duros del mundo. Suma 3,8 kilómetros de natación en aguas heladas, 180 kilómetros de ciclismo con más de 3.000 metros de desnivel y una maratón que culmina en la cima del monte Gaustatoppen. Había más de 5.000 solicitudes de participación, pero sólo se concedieron 250, una de ellas para Laurentiu. Además del reto deportivo, estuvo el solidario, recaudando más de 1.700 euros para la Asociación Española Contra el Cáncer y OncoBierzo. La gran protagonista de esta edición sucede en el palmarés a Txell Gimeno, un palmarés que encabeza de forma destacada Lydia Valentín con 12 entorchados. El premio ‘Francisco Cabo’ a los Valores Deportivos, una de las señas de entidad de estos premios, fue para Sergio Blanco, entrenador del cadete C del Soccer Ponferradina por dejar que a su equipo le metieran un gol tras anotar éste antes otro con un jugador tirado en el suelo. La piloto Andrea Lamas y el colaborador de Diario de León Manolo Macías recibieron los premios especiales del jurado de La 8 Bierzo.