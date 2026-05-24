Sigue en directo el partido Cultural Leonesa-Burgos CF

55' El equipo leonés jamás se rinde 19:46 24/05/2026 19:46 24/05/2026 Los culturalistas atacan por la banda de Víctor Moreno.

52' La Cultural maneja el balón 19:45 24/05/2026 19:45 24/05/2026 El equipo leonés lleva el mando.

48' Amarilla al leonés del Burgos CF Iván Morante 19:41 24/05/2026 19:42 24/05/2026 Por agarrón de la camiseta a Collado y después a Chacón.

47' La Cultural sale con brío 19:38 24/05/2026 19:38 24/05/2026 El equipo leonés dispara a portería por medio de Ribeiro, pero rechaza el portero visitante Cantero.

46' Comienza la segunda parte 19:36 24/05/2026 19:36 24/05/2026 Mueve el balón la Cultural.

- RESULTADOS AL DESCANSO

19:32 24/05/2026 19:34 24/05/2026 Andorra, 0-Ceuta, 2 (final)

Albacete, 3-Real Sociedad B,1 (final)

Huesca, 0-Castellón, 0

Las Palmas, 1-Real Zaragoza, 0

Real Valladolid, 0-Deportivo, 2

Eibar, 2-Córdoba, 0

Málaga, 1-Racing de Santander, 0

Sporting, 2-Almería, 0

Cádiz, 1-Leganés, 0

Mirandés, 2-Granada, 1

Cultural, 0-Burgos CF, 2​

45+4' Final de la primera parte 19:24 24/05/2026 19:43 24/05/2026 La Cultural cae por 0-2 ante el Burgos CF. En estos momentos, de acuerdo con el resto de resultados, la Cultural está descendida matemáticamente a Primera Federación.

45+3' GOOOL DEL BURGOS CF 19:19 24/05/2026 19:21 24/05/2026 0-2: El Burgos CF marca el segundo gol por medio de David González.

45+2' El Mirandés se adelanta de nuevo al Granada CF 19:17 24/05/2026 19:17 24/05/2026 Gol del Mirandés (2-1) frente al Granada CF en Anduva.

45' El árbitro añade 4 minutos a la primera parte 19:16 24/05/2026 19:16 24/05/2026 El colegiado prolonga 4 minutos a la primera mitad.

42' El Granada empata al Mirandés 19:14 24/05/2026 19:14 24/05/2026 El Granada CF empata en Anduva al Mirandés (1-1).

40' Gol del Burgos CF anulado por el VAR por fuera de juego. 19:12 24/05/2026 19:28 24/05/2026 El VAR considera que había fuera de juego en la acción burgalesa. El delantero del Burgos Fer Niño superó por alto a Edgar Badía con una vaselina que se metió en la portería, pero el tanto quedó anulado por un fuera de juego milimétrico a instancias del VAR.

39' El centro del campo recoge muchos balones 19:10 24/05/2026 19:10 24/05/2026 La Cultual presiona para hacerse con balones en la medular.

36' Ribeiro es atendido por los servicios médicos del club 19:07 24/05/2026 19:07 24/05/2026 Finalmente se recupera.

35' Ribeiro toma el mando del equipo 19:05 24/05/2026 19:05 24/05/2026 El brasileño conduce la labor ofensiva del equipo culturalista.

33' La Cultural no se rinde 19:04 24/05/2026 19:04 24/05/2026 Los integrantes del equipo leonés dan todo lo que llevan en sus cuerpos.

32' Se reanuda el partido en el Reino de León 19:03 24/05/2026 19:03 24/05/2026 La Cultural lleva el dominio del balón.

29' Pausa de hidratación 19:01 24/05/2026 19:01 24/05/2026 Los dos equipos se refrescan.

28' Gol del Mirandés al Granada 18:59 24/05/2026 19:00 24/05/2026 El Mirandés marca el primero en su partido en Anduva ante el Granada CF (1-0).

26' Lucas Ribeiro lo intenta una y otra vez 18:57 24/05/2026 18:57 24/05/2026 El atacante brasileño penetra una y otra vez por banda.

25' La Cultural sigue dando la cara 18:55 24/05/2026 18:55 24/05/2026 El conjunto culturalista llega una y otra vez al área rival en busca del empate.

22' Uyyyyy Chacón!!! 18:54 24/05/2026 18:54 24/05/2026 Disparo de Chacón, que rechaza el portero visitante Cantero.

22' El conjunto de casa domina el partido 18:52 24/05/2026 18:52 24/05/2026 Los del Reino de León achuchan en ataque.

20' La Cultural va a por el empate 18:51 24/05/2026 18:52 24/05/2026 El equipo leonés no se rinde y busca la igualada por medio de Víctor Moreno, pero detiene el portero visitante Cantero.

17' Tarde de resultados 18:50 24/05/2026 18:50 24/05/2026 El Cádiz vence al Leganés 1-0, el Mirandés-Granada (0-0) y el Huesca-Castellón (0-0). En estos momentos, la Cultural está descendida matemáticamente.

13' El equipo leonés presiona muy arriba 18:44 24/05/2026 18:44 24/05/2026 Los de casa presionan la salida del balón de la defensa burgalesa.

9' La Cultural se repone 18:43 24/05/2026 18:43 24/05/2026 El equipo leonés da la cara con chut de Chacón, que se va fuera.

5' GOOOL DEL BURGOS CF 18:36 24/05/2026 18:42 24/05/2026 0-1: David González transforma el penalti.

4' Penalti a favor del Burgos CF y tarjeta amarilla al culturalista Barzic 18:35 24/05/2026 18:39 24/05/2026 Por derribo de Barzic a Fernando Niño.

1' Arranca el partido 18:30 24/05/2026 18:42 24/05/2026 Primer ataque culturalista, que envía fuera Collado.

LA PREVIA 18:29 24/05/2026 18:33 24/05/2026 Duelo autonómico en el que el equipo leonés se juega sus opciones de permanecer en Segunda y el castellano meterse en el pay off de ascenso a Primera. Ganar o ganar. Es el único dilema para los dos equipos, Cultural Leonesa y Burgos CF, este domingo en el Reino de León, en un duelo autonómico en el que el conjunto leonés se juega sus opciones de permanencia en Segunda División y el Burgos CF busca su primera clasificación para una fase de ascenso a Primera División. Los locales, después de salvar su primera final con la victoria ante el Eibar (2-1), buscan repetir triunfo, algo que tan solo han logrado en una ocasión en la temporada, en la primera vuelta con Ziganda como entrenador, mientras que su sustituto, Rubén de la Barrera, tan solo ha sumado en esta etapa dos victorias en los trece encuentros al frente del equipo. La Cultural confía en el mismo once que venció al Eibar, con la presencia de Víctor Moreno en lugar de Homan, que ya se encuentra con la selección de Catar, concentrado para el Mundial.