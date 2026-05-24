Diario de León

Sigue en directo el partido Cultural Leonesa-Burgos CF

Cultural

Cultural

En directo

0

2

Burgos C.F.

Burgos CF

David González, de penalti (5'), David González (45+3')

Árbitro: José Antonio Villalobos (Comité Andaluz)
Imagen partidos Cultural

 

Ángel Fraguas
Publicado por
Ángel FraguasCoordinador de Deportes
León

Creado:

Actualizado:

El equipo leonés jamás se rinde

Los culturalistas atacan por la banda de Víctor Moreno.

La Cultural maneja el balón

El equipo leonés lleva el mando.

Amarilla al leonés del Burgos CF Iván Morante

Por agarrón de la camiseta a Collado y después a Chacón.

La Cultural sale con brío

El equipo leonés dispara a portería por medio de Ribeiro, pero rechaza el portero visitante Cantero.

Comienza la segunda parte

Mueve el balón la Cultural.

RESULTADOS AL DESCANSO

Andorra, 0-Ceuta, 2 (final)
Albacete, 3-Real Sociedad B,1 (final)
Huesca, 0-Castellón, 0
Las Palmas, 1-Real Zaragoza, 0
Real Valladolid, 0-Deportivo, 2
Eibar, 2-Córdoba, 0
Málaga, 1-Racing de Santander, 0
Sporting, 2-Almería, 0
Cádiz, 1-Leganés, 0
Mirandés, 2-Granada, 1
Cultural, 0-Burgos CF, 2​

Final de la primera parte

La Cultural cae por 0-2 ante el Burgos CF. En estos momentos, de acuerdo con el resto de resultados, la Cultural está descendida matemáticamente a Primera Federación.

GOOOL DEL BURGOS CF

0-2: El Burgos CF marca el segundo gol por medio de David González.

El Mirandés se adelanta de nuevo al Granada CF

Gol del Mirandés (2-1) frente al Granada CF en Anduva.

El árbitro añade 4 minutos a la primera parte

El colegiado prolonga 4 minutos a la primera mitad.

El Granada empata al Mirandés

El Granada CF empata en Anduva al Mirandés (1-1).

Gol del Burgos CF anulado por el VAR por fuera de juego.

El VAR considera que había fuera de juego en la acción burgalesa. El delantero del Burgos Fer Niño superó por alto a Edgar Badía con una vaselina que se metió en la portería, pero el tanto quedó anulado por un fuera de juego milimétrico a instancias del VAR.

El centro del campo recoge muchos balones

La Cultual presiona para hacerse con balones en la medular.

Ribeiro es atendido por los servicios médicos del club

Finalmente se recupera.

Ribeiro toma el mando del equipo

El brasileño conduce la labor ofensiva del equipo culturalista.

La Cultural no se rinde

Los integrantes del equipo leonés dan todo lo que llevan en sus cuerpos.

Se reanuda el partido en el Reino de León

La Cultural lleva el dominio del balón.

Pausa de hidratación

Los dos equipos se refrescan.

Gol del Mirandés al Granada

El Mirandés marca el primero en su partido en Anduva ante el Granada CF (1-0).

Lucas Ribeiro lo intenta una y otra vez

El atacante brasileño penetra una y otra vez por banda.

La Cultural sigue dando la cara

El conjunto culturalista llega una y otra vez al área rival en busca del empate.

Uyyyyy Chacón!!!

Disparo de Chacón, que rechaza el portero visitante Cantero.

El conjunto de casa domina el partido

Los del Reino de León achuchan en ataque.

La Cultural va a por el empate

El equipo leonés no se rinde y busca la igualada por medio de Víctor Moreno, pero detiene el portero visitante Cantero.

Tarde de resultados

El Cádiz vence al Leganés 1-0, el Mirandés-Granada (0-0) y el Huesca-Castellón (0-0). En estos momentos, la Cultural está descendida matemáticamente.

El equipo leonés presiona muy arriba

Los de casa presionan la salida del balón de la defensa burgalesa.

La Cultural se repone

El equipo leonés da la cara con chut de Chacón, que se va fuera.

GOOOL DEL BURGOS CF

0-1: David González transforma el penalti.

Penalti a favor del Burgos CF y tarjeta amarilla al culturalista Barzic

Por derribo de Barzic a Fernando Niño.

Arranca el partido

Primer ataque culturalista, que envía fuera Collado.

LA PREVIA

Duelo autonómico en el que el equipo leonés se juega sus opciones de permanecer en Segunda y el castellano meterse en el pay off de ascenso a Primera. Ganar o ganar. Es el único dilema para los dos equipos, Cultural Leonesa y Burgos CF, este domingo en el Reino de León, en un duelo autonómico en el que el conjunto leonés se juega sus opciones de permanencia en Segunda División y el Burgos CF busca su primera clasificación para una fase de ascenso a Primera División. Los locales, después de salvar su primera final con la victoria ante el Eibar (2-1), buscan repetir triunfo, algo que tan solo han logrado en una ocasión en la temporada, en la primera vuelta con Ziganda como entrenador, mientras que su sustituto, Rubén de la Barrera, tan solo ha sumado en esta etapa dos victorias en los trece encuentros al frente del equipo. La Cultural confía en el mismo once que venció al Eibar, con la presencia de Víctor Moreno en lugar de Homan, que ya se encuentra con la selección de Catar, concentrado para el Mundial.

ALINEACIONES:​

CULTURAL LEONESA: Badía; Víctor Garcia, Barzic, Fornos, Hinojo; Ribeiro, Bicho, Radoja, Chacón; Víctor Moreno y Collado.
BURGOS CF: Cantero; Florian, Sierra, Sergio, Lizancos; Atienza, Morante; Córdoba, Appin, David; y Niño.
​ÁRBITRO: José Antonio Villalobos (Comité Andaluz).

tracking