Sigue en directo el partido Cultural Leonesa-Burgos CF
Cultural
En directo
0
2
Burgos CF
David González, de penalti (5'), David González (45+3')
El equipo leonés jamás se rinde
Los culturalistas atacan por la banda de Víctor Moreno.
La Cultural maneja el balón
El equipo leonés lleva el mando.
Amarilla al leonés del Burgos CF Iván Morante
Por agarrón de la camiseta a Collado y después a Chacón.
La Cultural sale con brío
El equipo leonés dispara a portería por medio de Ribeiro, pero rechaza el portero visitante Cantero.
Comienza la segunda parte
Mueve el balón la Cultural.
RESULTADOS AL DESCANSO
Andorra, 0-Ceuta, 2 (final)
Albacete, 3-Real Sociedad B,1 (final)
Huesca, 0-Castellón, 0
Las Palmas, 1-Real Zaragoza, 0
Real Valladolid, 0-Deportivo, 2
Eibar, 2-Córdoba, 0
Málaga, 1-Racing de Santander, 0
Sporting, 2-Almería, 0
Cádiz, 1-Leganés, 0
Mirandés, 2-Granada, 1
Cultural, 0-Burgos CF, 2
Final de la primera parte
La Cultural cae por 0-2 ante el Burgos CF. En estos momentos, de acuerdo con el resto de resultados, la Cultural está descendida matemáticamente a Primera Federación.
GOOOL DEL BURGOS CF
0-2: El Burgos CF marca el segundo gol por medio de David González.
El Mirandés se adelanta de nuevo al Granada CF
Gol del Mirandés (2-1) frente al Granada CF en Anduva.
El árbitro añade 4 minutos a la primera parte
El colegiado prolonga 4 minutos a la primera mitad.
El Granada empata al Mirandés
El Granada CF empata en Anduva al Mirandés (1-1).
Gol del Burgos CF anulado por el VAR por fuera de juego.
El VAR considera que había fuera de juego en la acción burgalesa. El delantero del Burgos Fer Niño superó por alto a Edgar Badía con una vaselina que se metió en la portería, pero el tanto quedó anulado por un fuera de juego milimétrico a instancias del VAR.
El centro del campo recoge muchos balones
La Cultual presiona para hacerse con balones en la medular.
Ribeiro es atendido por los servicios médicos del club
Finalmente se recupera.
Ribeiro toma el mando del equipo
El brasileño conduce la labor ofensiva del equipo culturalista.
La Cultural no se rinde
Los integrantes del equipo leonés dan todo lo que llevan en sus cuerpos.
Se reanuda el partido en el Reino de León
La Cultural lleva el dominio del balón.
Pausa de hidratación
Los dos equipos se refrescan.
Gol del Mirandés al Granada
El Mirandés marca el primero en su partido en Anduva ante el Granada CF (1-0).
Lucas Ribeiro lo intenta una y otra vez
El atacante brasileño penetra una y otra vez por banda.
La Cultural sigue dando la cara
El conjunto culturalista llega una y otra vez al área rival en busca del empate.
Uyyyyy Chacón!!!
Disparo de Chacón, que rechaza el portero visitante Cantero.
El conjunto de casa domina el partido
Los del Reino de León achuchan en ataque.
La Cultural va a por el empate
El equipo leonés no se rinde y busca la igualada por medio de Víctor Moreno, pero detiene el portero visitante Cantero.
Tarde de resultados
El Cádiz vence al Leganés 1-0, el Mirandés-Granada (0-0) y el Huesca-Castellón (0-0). En estos momentos, la Cultural está descendida matemáticamente.
El equipo leonés presiona muy arriba
Los de casa presionan la salida del balón de la defensa burgalesa.
La Cultural se repone
El equipo leonés da la cara con chut de Chacón, que se va fuera.
GOOOL DEL BURGOS CF
0-1: David González transforma el penalti.
Penalti a favor del Burgos CF y tarjeta amarilla al culturalista Barzic
Por derribo de Barzic a Fernando Niño.
Arranca el partido
Primer ataque culturalista, que envía fuera Collado.
LA PREVIA
Duelo autonómico en el que el equipo leonés se juega sus opciones de permanecer en Segunda y el castellano meterse en el pay off de ascenso a Primera. Ganar o ganar. Es el único dilema para los dos equipos, Cultural Leonesa y Burgos CF, este domingo en el Reino de León, en un duelo autonómico en el que el conjunto leonés se juega sus opciones de permanencia en Segunda División y el Burgos CF busca su primera clasificación para una fase de ascenso a Primera División. Los locales, después de salvar su primera final con la victoria ante el Eibar (2-1), buscan repetir triunfo, algo que tan solo han logrado en una ocasión en la temporada, en la primera vuelta con Ziganda como entrenador, mientras que su sustituto, Rubén de la Barrera, tan solo ha sumado en esta etapa dos victorias en los trece encuentros al frente del equipo. La Cultural confía en el mismo once que venció al Eibar, con la presencia de Víctor Moreno en lugar de Homan, que ya se encuentra con la selección de Catar, concentrado para el Mundial.
ALINEACIONES:
CULTURAL LEONESA: Badía; Víctor Garcia, Barzic, Fornos, Hinojo; Ribeiro, Bicho, Radoja, Chacón; Víctor Moreno y Collado.
BURGOS CF: Cantero; Florian, Sierra, Sergio, Lizancos; Atienza, Morante; Córdoba, Appin, David; y Niño.
ÁRBITRO: José Antonio Villalobos (Comité Andaluz).