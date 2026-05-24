La Cultural Leonesa juvenil B se mete en la final para subir a Nacional

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

CULTURAL LEONESA B 3

Unai Mato, Aláez de la Moral, Cristian Baia, Villacorta, Ibáñez, Beltrán, Hugo García, Pablo Rojo (Riesco, min 67), Daniel González (Seoane, min 63), Larrauri (Yudego, min 67) y Sotorrio (Dovidenas, min 71).

MIRANDÉS LA CHARCA 1

Hodei Rodríguez, Pablo Matute (Koldo Ezcurra, min 68), Álvaro Carmona, Abraham, Aleks Kaptiev, Mario Ugarte (Iker León, min 54), Ciria Morales (Vicente Galindo, min 54), Cantabrana, Ruiz de Arbulo (Fernández, min 55), Jorge Jason y Ahmed Meziane (Hugo Vesga, min 55).

Goles: 1-0, min 45: Larrauri; 2-0, min 49: Sotorrio; 3-0, min 54: Daniel González; 3-1, min 75: Iker León. Árbitro: Eduardo Burgaleta González (León), asistido en las bandas por Nicolás Rodríguez Vázquez y Víctor García González. Mostró tarjeta amarilla a los locales Pablo Rojo y Cristian Baia; y a los visitantes Pablo Matute y Seny Cisse (delegado del equipo). Expulsó con roja directa a los locales Francisco Moro (entrenador) y Riesco; y al visitante Aleks Kaptiev. Incidencias: Partido de vuelta de las semifinales de ascenso a Nacional Juvenil, disputado en el Área Deportiva de Puente Castro. Buena asistencia de público. Gran clima para la práctica del balompié.

El filial de Cultural Leonesa juvenil llevó a cabo un partido muy serio para meterse en la final por el ascenso a Nacional Juvenil tras derrotar por 3-1 al Mirandés Promesas La Charca, de la provincia burgalesa.

El 0-0 de la ida en Miranda de Ebro dejaba todo abierto para la vuelta y el primer tiempo fue de tanteo entre los dos equipos hasta que justo cuando parecía que se llegaría al descanso con el resultado inicial, Larrauri adelantaba a los leoneses con un gol de los llamados psicológicos. Y los visitantes recibirían otro nada más comenzar la segunda parte, obra de Sotorrio, que ya dejaba todo muy encarrilado. Aún habría tiempo para el tercero, de Daniel González y el del honor visitante, de Iker León.

La final la disputará contra el Zamora, que eliminó por un global de 3-2 al San José de Soria. El otro equipo de la región leonesa finalizó la temporada tercero con 56 puntos, seis por detrás de los blancos, lo que significa que estos volverán a tener la vuelta en casa y les servirá un empate tras prórroga para ascender. El que los dos finalistas sean del grupo B de Regional Juvenil evita el descenso por arrastre del Atlético Bembibre, que había acabado la temporada en una posición comprometida.