La Ponferradina se dobló a sí misma

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

La Deportiva no se va de vacaciones. Hace media Liga, cuando acababa la 1ª vuelta con 20 puntos, se hacían las cuentas para ver cuántos puntos hacían falta para salvarse del descenso. El equipo berciano se dobló a sí misma, logró 40, y obtuvo el premio que al principio de la temporada era el objetivo y que en enero era un éxito. «Ha sido una barbaridad lo que hemos hecho. El 4 de enero íbamos penúltimos con 17 puntos. Luego eres capaz de darle la vuelta y al final estás en un sueño. Desde dentro también era difícil creer. Hemos conseguidos una cosa bárbara: 3 derrotas en la 2ª vuelta».

Borja Valle acabó el partido llorando y no fue el único. En la grada también ocurrió. Una vez más no dudó en reconocer que esta temporada había pasado miedo. El fantasma del descenso planeó durante bastante tiempo. Además, reveló por qué había ido a abrazar a Prieto: «Me ha dicho 'hoy te levanto yo' en contraposición con lo que pasó contra el FC Andorra, que fui yo a levantarle. Tenemos mucha afinidad. Es de esas personas que te llevas de amigos del fútbol. Ha sido un abrazo de complicidad. Sólo deseo que la historia termine bien».

La RFEF ya ha hecho públicos los horarios de los partidos de semifinales. Los partidos de ida se jugarán en los estadios de los equipos peor clasificados en la Liga este fin de semana, mientras que los de vuelta serán el 5, 6 y 7 de junio en los recintos de los conjuntos que acabaron la Liga mejor clasificados. La SDP recibirá el sábado a las 21.00 horas al Atlético Madrileño. El conjunto de Fernando Torres se quedó a 2 minutos de acabar la Liga 2°. La vuelta se jugará en la Ciudad Deportiva de Alcalá de Henares o en el Cerro del Espino, que tiene más capacidad. Será el sábado 6 de junio desde las 18.30 horas. Como adelantamos ayer, no se puede jugar en el Metropolitano.

El ganador de la eliminatoria Deportiva-Atlético Madrileño jugará contra el que venza del cruce Europa-RC Celta Fortuna.