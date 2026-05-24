Joni Boxes se apunta el Rallye Tierra del Bierzo

Jonatan Rodríguez 'Joni Boxes' y su copiloto Jahaciel Prada subieron a lo más alto del podio en el Rallye Tierra del Bierzo que tuvo como epicentro Bembibre. Lo hicieron en una edición en la que uno de los máximos favoritos, Félix Macías, se veía obligado a abandonar con su Skoda Fabia R por problemas mecánicos cuando lideraba la clasificación general.

Con siete tramos por delante y una presencia destacada de pilotos, el rallye empezaba con Macías y su copiloto tomando el mando de la carrera. Los ganadores del pasado curso se hacían con los mejores parciales en los cuatro tramos iniciales. Sus scratch le permitían comandar la tabla con un minuto de ventaja sobre Joni Boxes (Skoda Fabia R5).

Todo iba a cambiar en el quinto tramo cuando un problema mecánico de Félix Macías le obligaba a decir adiós a la carrera. Y dejaba allanado el camino a Jonatan Rodríguez para resarcirse del abandono del pasado año. Joni Boxes hacía scratch en dicha manga y se apuntaba las dos siguientes para sellar la victoria en la prueba berciana. Lo hacía con una ventaja notable respecto al resto de los competidores. Así, Álvaro Fuertes y su copiloto Mauro Prieto, segundos con su Mitsubishi Lancer Proto, se dejaban casi siete minutos y medio respecto al ganador, mientras que el tercer peldaño del podio lo iban a ocupar Víctor Peña y Jesús Montiel (Peugeot 206 RC) a más de ocho minutos, mientras que la cuarta posición era de Pablo Martínez y Amalia Martínez en este caso con una desventaja cercana a los diez minutos.

El Rallye Tierra del Bierzo finalizaba con la protocolaria entrega de premios en Bembibre, con Joni Boxes y su copiloto Jahaciel Prada disfrutando de la mayor dosis de felicidad merced a su triunfo en la décima entrega de la carrera.

Y con Félix Macías siendo la cruz al tener que abandonar el rallye tras los problemas mecánicos que sufría justo en el quinto tramo. La próxima edición tratará de resarcirse y sacarse así la espina de la decepción que supuso su abandono este año.