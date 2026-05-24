Campeones de altos vuelos en Carrizo

Carrizo de la Ribera albergó una prueba de calidad y emoción del autonómico de motocross.DL

Rubén Jiménez, Adrián Bermúdez, Rubén Herrera y David Miranda se erigieron en los triunfadores del XV Motocross de Carrizo de la Ribera. Los cuatro pilotos demostraron su solvencia en una carrera que sobre dos mangas sumaba para el campeonato autonómico y que tuvo como organizador al MC Leonés Carrizo.

En la categoría MX Open Rubén Herrera hacía doblete para apuntarse la victoria de manera solvente por delante de un José Javier Paisán que también repetía puestos (segundo) en las dos puestas en escena mientras que en la batalla por el tercer puesto Diego González aventajaba por un punto a Sergio Pita.

Por lo que respecta a Pre 96 David Miranda tampoco daba opción al resto de rivales de su categoría. Sus dos primeros puestos le permitían salir de Carrizo de la Ribera como vencedor superando a Juan Borja del Pozo y Pablo Fernández, segundo y tercero en el cómputo general y también en cada una de las mangas.

En alevín 65 Rubén Jiménez encabezaba el cuadro de honor con un doblete. La segunda posición iba a parar a manos de Marcos Matellán y la tercera correspondería a Paulino Tores.

Y en alevín autonómico el podio tenía como inquilinos por este orden a Adrián Bermúdez, Dylan Martínez y Unai Lozano en un día de altos vuelos en el circuito de Carrizo de la Ribera.