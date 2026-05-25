El rey, protagonista del vídeo de la lista de convocados para el Mundial

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El rey Felipe VI participó este lunes en el vídeo del anuncio de la convocatoria de España para el Mundial 2026, en el que dijo que, “cuando juega la selección”, juegan “todos” y expresó que se siente “un país unido, empujando en la misma dirección, un latido que no se detiene y una voz que no se apaga nunca”.

A las 12.37 de la mañana, en el edificio Telefónica de la capital de España, se inició la cuenta atrás para descubrir la lista de 26 jugadores. Lo hizo Jesús Navas, campeón del mundo en 2010 y de Europa en 2012 y 2024, que dio paso a un vídeo que empezó con Luis de la Fuente, el seleccionador, y continuó con el rey Felipe VI.

Primero sólo se sintió su voz, reconocible. La imagen enfoca primero a sus pies, a un paseo por las instalaciones de la Real Federación Española de Fútbol en la Ciudad del Fútbol de la localidad madrileña de Las Rozas, para dar paso a ciudadanos anónimos de diferentes lugares y profesiones, mientras prosigue la voz de Felipe VI.

“Esta convocatoria no es mía, es de todos”, avanza Luis de la Fuente. El rey prosigue: “Porque la selección española no sólo pertenece a los que están en el campo, pertenece a quienes madrugan cuando no ha salido el sol, a quienes cuidan nuestras calles y cuidan de nosotros, a quienes recorren cada rincón del país, a quienes salen a la mar cuando todo aún está en silencio, a quienes sueñan mirando al cielo…”

“También pertenece a quienes disfrutaron con nosotros y hoy ya no están, pero siguen aquí en cada recuerdo, en cada gol, porque hay algo que no se ve, pero se siente: un país unido, empujando en la misma dirección, un latido que no se detiene, una voz que nunca se apaga, porque cuando juega nuestra selección jugamos todos”, añadió en el vídeo, que termina con el monarca en el campo de entrenamiento de la selección en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. De fondo, en la grada se ve la palabra ‘ESPAÑA’.

La Federación Española (RFEF) indicó que, con su participación en el video, Felipe VI, que habitualmente acude a los partidos del equipo nacional tanto clasificatorios como de los grandes torneos como Mundiales o Eurocopas, mostró de nuevo su apoyo al fútbol español, gesto que agradeció el presidente del organismo, Rafael Louzán.

El monarca se unió de esta forma a uno de los momentos más esperados antes de las grandes citas, el de los videos con los que se anuncian los convocados, que en anteriores ocasiones han contado con la participación de personalidades de la sociedad y la cultura española como el actor Antonio Banderas, los deportistas Ricky Rubio o Carolina Marín, o los cantantes India Martínez y Pablo Alborán.

El rey Felipe ha estado presente en los éxitos de la selección nacional, como en el Soccer City de Johannesburgo cuando logró su único Mundial en Sudáfrica 2010 ante Países Bajos, junto a la reina Letizia -entonces Príncipes de Asturias- o las Eurocopas.

España intentará conseguir en este Mundial la segunda estrella mundialista. Acude esta vez como una de las favoritas.

En la fase de grupos se enfrentará a Cabo Verde, Arabia Saudí y finalmente Uruguay. Más allá, la creciente exigencia dependerá primero de su clasificación y después del desenlace del resto de los grupos. Antes de todo, en cualquier caso, se preparará con sendos amistosos ante Irak, el 4 de junio en el estadio Riazor de A Coruña, y Perú, el 8 de junio en la ciudad mexicana de Puebla.