Nuevo intento por ascender y van 16

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

La SD Ponferradina inicia el sábado su 16º asalto a la categoría de plata a lo largo de toda su historia. Hasta ahora, en las 15 veces anteriores, logró subir en 4 de ellas, lo que supone un porcentaje de éxito superior al 25%: 2006, 2010, 2012 y 2019. Y justo del 25% es el porcentaje de éxito en las fases de ascenso a 2ª División B, que disputó en 1981, 1986, 1998 y 1999, logrando en esta última el salto de categoría.

Aunque hay fuentes que no la consideran como fase de ascenso, las tres publicaciones existentes sobre la historia de la Deportiva (la de José Cruz Vega, la de Ramón Díez y Francisco Roberto Otero y la de Javier Santiago) apuntan que la liguilla de la fase Intermedia de la temporada 1945-1946 es el primer intento del conjunto berciano por subir a 2ª División. 8 años después los malos resultados le impidieron optar al ascenso en otra liguilla. Y 4 años más tarde llegó la gran decepción en el conocido episodio del desempate de Zatorre contra el Barakaldo Altos Hornos, en el que el conjunto blanquiazul acabó con 7 futbolistas. En 1964 la Deportiva se quedó por el camino ante el Fabril coruñés y dos temporadas después contra el Eldense. El último intento del siglo XX y cuando más cerca se quedó fue en 1967. Llegó a la promoción contra la Unión Popular de Langreo, que estaba en 2ª División y que jugaba para permanecer en esa categoría. En el duelo de Asturias el equipo local fue muy superior.

En el siglo XXI la Deportiva ha sido un habitual de las fases de ascenso a 2ª División cuando ha estado en 2ª División B o en 1ª Federación. Así, en el 2005, tras ganar la Liga en su grupo, cayó en la eliminatoria de semifinales contra la RSD Alcalá. Un año después subió contra el Alicante CF, que en el 2008 fue su verdugo en la final. En el 2009 perdió en semifinales frente al Real Jaén y en el 2010 se produjo el 2º ascenso frente al Sant Andreu en una eliminatoria decidida por penaltis. En el 2012 subió contra el Tenerife y en el 2019 lo hizo ante el Hércules CF.

Los últimos intentos ha sido desde 1ª RFEF. Hace dos años cayó en semifinales contra el Córdoba CF, mientras que el año pasado no pudo con el FC Andorra tras eliminar antes al Antequera. Ahora su primer rival es el filial del Atlético de Madrid y en caso de pasar, la final será frente al RC Celta Fortuna vigués o al Europa barcelonés.