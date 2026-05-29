El Club Acuático León firma un brillante mes de mayo de campeonatos

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El Club Acuático León cerró un mes de mayo cargado de éxitos, consolidando el gran momento de forma de sus nadadores en distintas competiciones autonómicas y nacionales.

Uno de los resultados más destacados llegó en el XXXIX Trofeo Internacional Villa de Gijón, donde la expedición leonesa completó una de las mejores actuaciones de su historia en este prestigioso torneo. El equipo logró numerosas finales individuales y varios podios, destacando los oros de Nerea Rodríguez en 50 espalda y 100 mariposa y la plata de Álvaro Baamonde en 50 braza. Además, los relevos firmaron una actuación memorable con dos bronces y una plata frente a clubes internacionales.

Los buenos resultados también se reflejaron en los rankings autonómicos, con récords absolutos de Castilla y León en varios relevos y nuevas mejores marcas territoriales para Nerea Rodríguez y Yael Mantecón. La propia Nerea fue además tercera por puntos Aqua del campeonato gracias a su marca en 50 espalda.

En Valladolid, durante la Final de la Copa de Clubes de Castilla y León, el Acuático León alcanzó la 8ª posición masculina y la 7ª femenina pese a competir con una expedición reducida. Entre los resultados más destacados sobresalió la mínima nacional conseguida por Adrián Santos en 50 espalda, que le permitirá participar en el Campeonato de España Junior.

La cantera del club también dejó grandes sensaciones en la fase final del Nadador Completo Promesas Alevín. Alejandra Valtuille, Mateo Prieto y Simón Riaño representaron al club entre los mejores nadadores autonómicos de su edad. Simón logró subir al podio con una brillante tercera posición, mientras que Alejandra y Mateo finalizaron novena y séptimo respectivamente, tras una destacada actuación.