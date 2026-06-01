La Ponferradina invita a Magín, el del bombo de la Cultural Leonesa, al palco de El Toralín

Magín Cantón dejó de darle al bombo en el último partido de su querida Cultural en el Reino de León de la presente temporada, que fue con derrota ante el Burgos CF (0-2). El presidente de la SD Ponferradina, José Fernández Nieto 'Silvano', al enterarse de que Magín colgaba el bombo, quiso agradecer al popular animador, sobre todo culturalista, por aquellas fases de ascenso en las que también impulsó con su bombo al equipo berciano. Le invitó al palco del Ponferradina-Atlético Madrileño de play-off.