Laura Fermoso y Emilio Tizón se imponen en Villafranca en el Bierzo Triman

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Laura Fermoso (Univest Olid Triatlón Team) (03:28.53) y Emilio Tizón (Club Deportivo Delikia) (02:47:09) se han impuesto en la novena edición de Bierzo Triman, el primero de los tres triatlones de Media Distancia que se celebrarán en Castilla y León este año.

Una prueba desarrollada entre el Lago de Carucedo y Villafranca del Bierzo en la que se han dado cita más de 150 deportistas para participar en las dos modalidades convocadas, la prueba individual y la de relevos. La cita, un año más, ha sido en el espectacular entorno del lago de Carucedo, junto a la Casa del Parque de las Médulas, donde se ha desarrollado el primer sector, la natación, 1.400 metros a dos vueltas, antes de ir a la T1 a coger la bicicleta para cubrir los 60 kilómetros, sin drafting, con un tramo de enlace de 30 kilómetros por la N-120 y la LE-713 hasta Villafranca del Bierzo y dos vueltas a un bucle de 1,8 kilómetros para finalizar en T2, instalada en el Jardín de la Alameda y emprender desde allí el tercer segmento, la carrera a pie, consistente en tres vueltas de 4,8 kilómetros sobre todo por la ribera del río Burbia antes de cruzar el arco de meta, situado en el mismo parque.

En la carrera femenina, Laura Fermoso se ha situado desde el primer momento en cabeza, marcando el mejor tiempo en el agua y logrando la ventaja suficiente para que sus competidoras lograran superarla. La victoria final la ha conseguido con un tiempo de 03:28:53, subiéndose al segundo cajón del pódium Raquel Fernández (Marlins Triatlón Madrid) (03:33:05) y ocupando la tercera plaza Aintzane Argaiz (CD Ciclista Vibike) (03:39:43).

Un rapidísimo sector ciclista por parte de Emilio Tizón (Club Deportivo Delikia) ha sido el que le ha llevado al triunfo finan. Ya había alcanzado una buena posición tras la natación, saliendo del lago de Carucedo en cuarta posición y situándose pronto en cabeza en el ciclismo, llegando el primero a la transición de La Alameda y saliendo a correr en solitario, siendo el primero en cruzar la línea de meta con un tiempo de 02:47:09. Segunda posición para Pablo López (Escuela de Triatlón Salmantina) que ha destacado en un segmento a pie en el que ha ido superando a otros corredores incapaces de seguirle el ritmo y ha parado el crono en 02:50:27, mientras que el bronce ha sido para Marcos Ruiz (Triatlón Ferrol)(02:51:06).

Bierzo Triman ha contado también con una cita por equipos que, sobre el mismo circuito que la prueba individual, han disputado 15 ternas cuyos integrantes se han sucedido a la hora de cubrir cada sector. En Relevos Femeninos el triunfo ha sido para Sly B (Diana Martínez, Silvia Miguélez y Marta Díez) (03:31:55) y Sly A (Marisol Sáez, María López y María José Pina) (03:49:20) ha conseguido la plata. En Relevos Masculinos, la victoria ha sido para Trisalbo (Borja Varela, Javier de la Cal y Rubén Serrano) (02:49:59), seguido por Club Deportivo Triatlón Duero B (Samuel Pérez, David Pérez y Cristian Aliste) (03:06:50) y Chacón (Adrián Chacón, Juan Antonio López y José Manuel Calvo) (03:20:27). El equipo de Triatlón Duero (Sandra María Felipe, Antonio Gato y Alejandro Montalvo) (03:18:15) ha ganado el triatlón de Relevos Mixtos, recayendo la plata en Baburu Team (Óscar Alonso, Beatriz Diego y Diego Nieto) (03:23:58) y el bronce en Cebolla Corre (Óscar Barrios, Lara Toribio y David García) (03:27:10).