Ademar León, de los errores también se aprende

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

Ya acabo la temporada 2025-2026 para el Abanca Ademar León, con un séptimo puesto que no habría sido firmado a principio de temporada, pero con muchas circunstancias sobrevenidas que han cambiado el contexto de la situación del club. Luis Puertas cogió las riendas del equipo en febrero tras la drástica marcha de Dani Gordo. «No han sido las semanas más fáciles. La derrota en la penúltima jornada contra el Atlético Valladolid creo que ha sido la más dolorosa desde que cogí las riendas del equipo por cómo se produce, por el escenario en el que sucede y yo creo que también viendo los 60 minutos del encuentro y el final, pues creo que es un acicate para nosotros de cara al futuro».

«El deporte siempre son cambios de ciclo constante, son decisiones que toman los jugadores, casi siempre antes que los clubes. En este caso, las ausencias: como la de Darío Sanz, que da el salto a la Bundesliga, que va a Stuttgart, que se sabía desde la temporada pasada que quería dar este salto; Saeid busca un nuevo reto en Torrelavega; Samu que se va a ir a otro equipo de Asobal; Rodri como capitán del club y compañero mío de equipo durante años; Adri, excepcional dentro y fuera de la pista; Sergio que se marcha por su carrera de Medicina.

Son ciclos que hay que asumir que hay que ver como una alegría. Al final hemos estado formando jugadores para que luego puedan dar el paso y que tengan la oportunidad de ir a otros equipos y, por supuesto que les voy a echar de menos, porque al final son jugadores con los cuales has convivido muchas horas durante muchas temporadas, vivido cosas muy bonitas y eso siempre se te queda en el recuerdo», comentó el técnico leonés sobre algunos de los jugadores que no continuarán en la disciplina marista.