La televisión oscurece a la Cultural Leonesa

La realidad en Primera Federación para la Cultural y Deportiva Leonesa SAD será completamente distinta a la que ha tenido en el fútbol profesional, no sólo en el aspecto deportivo, que verdaderamente la comparación es abismal en cuanto a juego y calidad de los futbolistas entre la categoría de plata del fútbol español y la tercera división nacional. Además, el panorama económico de la categoría no tiene absolutamente nada que ver con la Segunda División. El presupuesto del club leonés bajará radicalmente, hasta los aproximadamente cuatro millones de euros, menos de la mitad que en Segunda División. Y ello se debe sobre todo a la reducción de ingresos por derechos audiovisuales, que pasará de los cinco millones de euros que percibió esta temporada a los 350.000 euros que recibirá en Primera Federación, una cantidad que define por sí sola a la nueva categoría.

En ese sentido, la Cultural tendrá que ser capaz de sobreponerse a la pérdida de un gran montante económico en cuanto a los derechos audiovisuales.

Los presupuestos de la mayoría de los clubes de Primera Federación, como sucederá con la Cultural, salvo que la afición continúe demostrando su extraordinario amor por los colores, que lo hará, también se ven altamente reducidos debido al bajonazo de ingresos económicos por las cuotas de sus socios-abonados en comparación a lo obtenido en el fútbol profesional. Los equipos más ambiciosos, como va a ser la Cultural, no suelen gozar de un presupuesto mayor a los cuatro millones de euros.

Uno de los pocos salvavidas que le quedan a la Cultural es la cantidad compensatoria que ofrece la Liga por el descenso. Una cantidad que según los propios documentos oficiales del organismo suele rondar entre 1,25 y 1,5 millones de euros. Una cantidad que además los clubes no suelen recibir de golpe, sino en cuatro periodos distintos de la temporada que comprenden entre octubre y enero.

Con todo ello, el club deberá asumir una nueva, exigente y peligrosa realidad en el caso de que el regreso al fútbol profesional se produzca más tarde de los previsto. La Primera Federación no será un paseo para la Cultural, que deberá aprender de los muchos errores cometidos en esta tan desastrosa temporada.

La clave será tener más aciertos que errores en la confección de una plantilla nueva, a la espera de lo que suceda con veteranos como Bañuz, Fornos, Bicho o incluso Sergi Maestre, que podrían ser los líderes del renovado vestuario culturalista.

- Uno de los salvavidas que le quedan a la Cultural es la cantidad compensatoria por el descenso que asciende a 1,5 millones de euros



- El bajón de ingresos económicos por las cuotas de los socios-abonados se espera que se el menor, porque la afición va a responder