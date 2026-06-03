Más de 300 inscritos participanen la Travesía de los Aquilianos

Publicado por Francisco Otero Ponferada Creado: Actualizado:

La Travesía Integral de los Montes Aquilianos, una de las pruebas más reconocidas de El Bierzo, celebra este sábado su XXIX edición. A las 06.00 horas se pondrán en marcha desde la Plaza del Ayuntamiento de Ponferrada los más de 300 inscritos, en su mayoría representantes de España y Portugal, pero también de Afganistán.

La amplia vegetación y la cantidad de terreno a marcar han hecho que alguno de los recorridos haya sufrido pequeños cambios. Son tres, con 67, 47 y 32 kilometros respectivamente. El 1º recorrerá el cordal de los Aquilianos, pasando por la Cabeza de la Yegua, la Guiana y los Doce Apóstoles; el 2º atravesará Montes de Valdueza y Peñalba de Santiago; mientras que el 3º, reservado para andarines, también pasará por Montes.

Los premios serán negros, recordando la tragedia de los incendios del verano pasado en la zona.