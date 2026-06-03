Más de 300 inscritos participanen la Travesía de los Aquilianos
Afganistán, representado en la lista
La Travesía Integral de los Montes Aquilianos, una de las pruebas más reconocidas de El Bierzo, celebra este sábado su XXIX edición. A las 06.00 horas se pondrán en marcha desde la Plaza del Ayuntamiento de Ponferrada los más de 300 inscritos, en su mayoría representantes de España y Portugal, pero también de Afganistán.
La amplia vegetación y la cantidad de terreno a marcar han hecho que alguno de los recorridos haya sufrido pequeños cambios. Son tres, con 67, 47 y 32 kilometros respectivamente. El 1º recorrerá el cordal de los Aquilianos, pasando por la Cabeza de la Yegua, la Guiana y los Doce Apóstoles; el 2º atravesará Montes de Valdueza y Peñalba de Santiago; mientras que el 3º, reservado para andarines, también pasará por Montes.
Los premios serán negros, recordando la tragedia de los incendios del verano pasado en la zona.