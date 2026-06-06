Diario de León

El Rallye Reino de León, en fotos

El Rallye Reino de León ha arrancado por todo lo alto en su sexta edición, consolidándose como una cita clave del Nacional de Rallyes de Tierra. La acción comenzó con un tramo espectáculo vibrante en la capital leonesa, donde el piloto catalán Xavier Joan Vidales y su copiloto Jordi Hereu, a los mandos de su Skoda Fabia RS Rally2, lograron el mejor tiempo provisional por un margen mínimo.

Un instante durante el desarrollo del tramo espectáculo en la capital leonesa.

Un instante durante el desarrollo del tramo espectáculo en la capital leonesa.ANGELOPEZ

Publicado por
Redacción
León

Creado:

Actualizado:

En:

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

ANGELOPEZ

El Rallye Reino de León, en fotos

Virginia Moran

El Rallye Reino de León, en fotos

Virginia Moran

El Rallye Reino de León, en fotos

Virginia Moran

El Rallye Reino de León, en fotos

Virginia Moran

El Rallye Reino de León, en fotos

Virginia Moran

El Rallye Reino de León, en fotos

Virginia Moran

El Rallye Reino de León, en fotos

Virginia Moran

El Rallye Reino de León, en fotos

Virginia Moran

El Rallye Reino de León, en fotos

Virginia Moran

El Rallye Reino de León, en fotos

Virginia Moran

El Rallye Reino de León, en fotos

Virginia Moran

El Rallye Reino de León, en fotos

Virginia Moran

El Rallye Reino de León, en fotos

Virginia Moran

El Rallye Reino de León, en fotos

Virginia Moran

El Rallye Reino de León, en fotos

Virginia Moran

El Rallye Reino de León, en fotos

Virginia Moran

El Rallye Reino de León, en fotos

Virginia Moran

El Rallye Reino de León, en fotos

Virginia Moran

El Rallye Reino de León, en fotos

Virginia Moran

El Rallye Reino de León, en fotos

Virginia Moran

El Rallye Reino de León, en fotos

Virginia Moran

El Rallye Reino de León, en fotos

Virginia Moran

El Rallye Reino de León, en fotos

Virginia Moran

El Rallye Reino de León, en fotos

Virginia Moran

El Rallye Reino de León, en fotos

Virginia Moran

El Rallye Reino de León, en fotos

Virginia Moran

El Rallye Reino de León, en fotos

Virginia Moran

El Rallye Reino de León, en fotos

Virginia Moran

El Rallye Reino de León, en fotos

Virginia Moran

El Rallye Reino de León, en fotos

Virginia Moran

El Rallye Reino de León, en fotos

Virginia Moran

El Rallye Reino de León, en fotos

Virginia Moran

El Rallye Reino de León, en fotos

Virginia Moran

El Rallye Reino de León, en fotos

Virginia Moran

El Rallye Reino de León, en fotos

Virginia Moran

El Rallye Reino de León, en fotos

Virginia Moran

El Rallye Reino de León, en fotos

Virginia Moran

El Rallye Reino de León, en fotos

Virginia Moran

El Rallye Reino de León, en fotos

Virginia Moran

El Rallye Reino de León, en fotos

Virginia Moran

El Rallye Reino de León, en fotos

Virginia Moran

El Rallye Reino de León, en fotos

Virginia Moran

El Rallye Reino de León, en fotos

Virginia Moran

El Rallye Reino de León, en fotos

Virginia Moran

El Rallye Reino de León, en fotos

Virginia Moran

El Rallye Reino de León, en fotos

Virginia Moran

El Rallye Reino de León, en fotos

tracking