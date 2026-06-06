Sigue en directo el partido Atlético Madrileño-SD Ponferradina
Atlético Madrileño
En directo
0
1
SD Ponferradina
Keita (7')
El equipo colchonero llega pero sin peligro
Los de Fernando Torres apenas crean peligro.
Continúa muy bien posicionada la Deportiva
El equipo berciano nunca pasa por problemas atrás.
Falta y amarilla al local Julio Díaz, que evita el gol de Borja Vázquez
La falta acaba sin consecuencias.
Sustitución en el Atlético Madrileño
Se marcha Bellotti y salta al césped Koke Mota.
Doble cambio en la Deportiva
Se van Keita y Nóvoa y saltan al campo Cortés y Andújar.
Primer cuarto de hora de la segunda parte
El equipo berciano sigue mandando en el marcador.
De nuevo dispara a portería Castillo
Castillo chuta, pero el balón se marcha fuera.
Uyyyyy a punto de marcar el segundo gol Borja Vázquez!!!
Despeja a córner Boñar, cuando Borja Vázquez se encontraba en una posición inmejorable.
Chutazo de Castillo alto
El local Castillo lanza por encima de la portería de Andrés Prieto.
Sin cambios en el marcador
Apenas hay acciones de peligro, sí de control por parte de la Deportiva.
Sin pasar por agobios la Deportiva
El conjunto berciano defiende sin problemas al Madrileño.
Amarilla para Belotti
El árbitro amonesta al local Belotti.
Uyyyyy Borja Vázquez!!!
Borja Vázquez se va por banda, pero su disparo sale desviado.
Tapona Xemi Fernández
Un disparo de Julio Díaz la saca el deportivista Xemi Fernández.
Muy centrada la Deportiva
El equipo berciano comparece en la segunda parte muy concentrada.
Comienza la segunda parte con cambio en el Atlético Madrileño
Se va Rayane y salta al césped Castillo.
Final de la primera parte con 0-1 para la Deportiva
El equipo berciano lleva ventaja al final de la primera parte (0-1).
La afición ponferradina anima al máximo
Los deportivistas reciben el apoyo desde la grada.
Santi Esquivel resuelve
El portero local se hace con un balón de Xemi.
La Deportiva sujeta el ataque colchonero
Fede San Emeterio se impone en el área.
El árbitro añade 8 minutos a la primera parte
8 minutos más de añadido.
Rafa Llorente busca el empate
Remate que sale rozando la madera.
Partido brusco
Los dos equipos cometen muchas faltas. Y con ello surgen tanganas, una y otra vez.
Amarillas a los locales Cubo y Arnau Ortiz, también al visitante Fede San Emeterio.
Si primero la vio Cubo, ahora la ve Arnau Ortiz. También el deportivista Fede San Emeterio.
La afición deportivista se vuelca con su equipo
Tras el paradón de Andrés Prieto a Julio Díaz, la hinchada deportivista anima a tope desde la grada.
La Deportiva, muy cómoda sobre el campo
El equipo berciano controla muy bien el juego del filial colchonero.
Media hora de juego
Se reanuda el partido tras la pausa de hidratación.
Pausa de hidratación
El colegiado da unos minutos para que los jugadores de ambos conjuntos se refresquen.
Sigue el juego
El VAR no concede gol local.
Xemi Fernández saca un balón debajo de los palos
El deportivista Xemi Fernández salva el gol local.
Paradón de Andrés Prieto
Chutazo de Javi Serrano, que despeja Andrés Prieto.
La Deportiva se defiende bien
Ni una sola ocasión en lo que va de partido del Atlético Madrileño.
Cambio en la Deportiva
Se va lesionado Esquerdo y entra en su lugar Xemi Fernández.
Esquerdo se queda sentado en el césped
Los servicios de asistencia ponferradina atienden a Vicente Esquerdo en su rodilla derecha.
Primer cuarto de hora de juego
Sigue mandando la Deportiva por 0-1 tras el gol de Keita.
La Deportiva, muy bien
El equipo berciano, muy bien plantado sobre el verde.
Disparo de Borja Valle
El portero Esquivel detiene el balón a disparo de Borja Valle.
Movida entre los dos equipos
Los dos conjuntos se enfrentan con el deportivista Koke Iglesias sobre el césped, que finalmente se recupera.
La Deportiva juega a su antojo
El control del partido es para el equipo berciano.
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE LA DEPORTIVA DE KEITA!!!
0-1: Chut desde fuera del área de Keita, que bate al portero local Esquivel.
Falta de Cubo en ataque
Penetraba Cubo, pero comete falta en ataque.
Esquerdo se queda tumbado en el césped
Finalmente el deportivista se recupera.
Partido bajo de ritmo
El choque arranca con un ritmo de juego muy bajo.
Mucho calor en Alcalá de Henares
Más de 30º en el campo de juego.
Posesión larga del filial colchonero
El conjunto local quiere la posesión desde el primer minuto.
Arranca el partido
Ya mueve el balón el Atlético Madrileño.
La previa
La SD Ponferradina se juega el pase a la ronda definitiva ante un Atlético Madrileño casi infalible en casa. Al cuadro berciano no le sirve un empate tras prórroga, por lo que tendrá que arriesgar. La Deportiva se juega este sábado el pase a la final del play off de ascenso a 2ª División. Visita al Atlético Madrileño en el encuentro de vuelta con la obligación de ganar tras el 0-0 de la ida. Tiene hasta 120 minutos para hacerlo. Pero la peor clasificación liguera que su rival hace que en caso de empate tras prórroga, la Deportiva quede apeada. Así que toca arriesgar. Tendrá que variar su tendencia de visitante contra los grandes, pues sólo ganó en la cancha de uno de los 8 primeros.
ALINEACIONES
ATLÉTICO MADRILEÑO: Esquivel, Boñar, Dani Martínez, Puric, Julio Díaz, Bellotti, Javi Serrano, Rayane, Rafa Llorente, Arnau Ortiz y Cubo.
SD PONFERRADINA: Andrés Prieto, Koke Iglesias, Undabarrena, Germán Nóvoa, Andoni López, Esquerdo, San Emeterio, Calderón, Borja Valle, Keita y Borja Vázquez.
ÁRBITRO: Gonzalo Romero Freixas (Comité Catalán).