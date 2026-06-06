Sigue en directo el partido Atlético Madrileño-SD Ponferradina

70' El equipo colchonero llega pero sin peligro 20:07 06/06/2026 20:07 06/06/2026 Los de Fernando Torres apenas crean peligro.

69' Continúa muy bien posicionada la Deportiva 20:05 06/06/2026 20:05 06/06/2026 El equipo berciano nunca pasa por problemas atrás.

65' Falta y amarilla al local Julio Díaz, que evita el gol de Borja Vázquez 20:03 06/06/2026 20:04 06/06/2026 La falta acaba sin consecuencias.

64' Sustitución en el Atlético Madrileño 20:01 06/06/2026 20:02 06/06/2026 Se marcha Bellotti y salta al césped Koke Mota.

61' Doble cambio en la Deportiva 20:00 06/06/2026 20:03 06/06/2026 Se van Keita y Nóvoa y saltan al campo Cortés y Andújar.

60' Primer cuarto de hora de la segunda parte 19:57 06/06/2026 19:57 06/06/2026 El equipo berciano sigue mandando en el marcador.

59' De nuevo dispara a portería Castillo 19:55 06/06/2026 19:55 06/06/2026 Castillo chuta, pero el balón se marcha fuera.

57' Uyyyyy a punto de marcar el segundo gol Borja Vázquez!!! 19:54 06/06/2026 19:54 06/06/2026 Despeja a córner Boñar, cuando Borja Vázquez se encontraba en una posición inmejorable.

56' Chutazo de Castillo alto 19:52 06/06/2026 19:52 06/06/2026 El local Castillo lanza por encima de la portería de Andrés Prieto.

55' Sin cambios en el marcador 19:51 06/06/2026 19:51 06/06/2026 Apenas hay acciones de peligro, sí de control por parte de la Deportiva.

51' Sin pasar por agobios la Deportiva 19:48 06/06/2026 19:48 06/06/2026 El conjunto berciano defiende sin problemas al Madrileño.

50' Amarilla para Belotti 19:46 06/06/2026 19:46 06/06/2026 El árbitro amonesta al local Belotti.

49' Uyyyyy Borja Vázquez!!! 19:45 06/06/2026 19:45 06/06/2026 Borja Vázquez se va por banda, pero su disparo sale desviado.

48' Tapona Xemi Fernández 19:44 06/06/2026 19:44 06/06/2026 Un disparo de Julio Díaz la saca el deportivista Xemi Fernández.

47' Muy centrada la Deportiva 19:43 06/06/2026 19:43 06/06/2026 El equipo berciano comparece en la segunda parte muy concentrada.

46' Comienza la segunda parte con cambio en el Atlético Madrileño 19:40 06/06/2026 19:42 06/06/2026 Se va Rayane y salta al césped Castillo.

45+8' Final de la primera parte con 0-1 para la Deportiva 19:25 06/06/2026 19:25 06/06/2026 El equipo berciano lleva ventaja al final de la primera parte (0-1).

45+7' La afición ponferradina anima al máximo 19:23 06/06/2026 19:23 06/06/2026 Los deportivistas reciben el apoyo desde la grada.

45+5' Santi Esquivel resuelve 19:22 06/06/2026 19:22 06/06/2026 El portero local se hace con un balón de Xemi.

45+3' La Deportiva sujeta el ataque colchonero 19:21 06/06/2026 19:21 06/06/2026 Fede San Emeterio se impone en el área.

45' El árbitro añade 8 minutos a la primera parte 19:18 06/06/2026 19:18 06/06/2026 8 minutos más de añadido.

42' Rafa Llorente busca el empate 19:17 06/06/2026 19:17 06/06/2026 Remate que sale rozando la madera.

40' Partido brusco 19:13 06/06/2026 19:17 06/06/2026 Los dos equipos cometen muchas faltas. Y con ello surgen tanganas, una y otra vez.

37' Amarillas a los locales Cubo y Arnau Ortiz, también al visitante Fede San Emeterio. 19:12 06/06/2026 19:12 06/06/2026 Si primero la vio Cubo, ahora la ve Arnau Ortiz. También el deportivista Fede San Emeterio.

36' La afición deportivista se vuelca con su equipo 19:09 06/06/2026 19:15 06/06/2026 Tras el paradón de Andrés Prieto a Julio Díaz, la hinchada deportivista anima a tope desde la grada.

32' La Deportiva, muy cómoda sobre el campo 19:04 06/06/2026 19:04 06/06/2026 El equipo berciano controla muy bien el juego del filial colchonero.

30' Media hora de juego 19:03 06/06/2026 19:03 06/06/2026 Se reanuda el partido tras la pausa de hidratación.

28' Pausa de hidratación 19:01 06/06/2026 19:01 06/06/2026 El colegiado da unos minutos para que los jugadores de ambos conjuntos se refresquen.

25' Sigue el juego 18:58 06/06/2026 18:58 06/06/2026 El VAR no concede gol local.

22' Xemi Fernández saca un balón debajo de los palos 18:56 06/06/2026 18:56 06/06/2026 El deportivista Xemi Fernández salva el gol local.

21' Paradón de Andrés Prieto 18:55 06/06/2026 18:55 06/06/2026 Chutazo de Javi Serrano, que despeja Andrés Prieto.

20' La Deportiva se defiende bien 18:53 06/06/2026 18:53 06/06/2026 Ni una sola ocasión en lo que va de partido del Atlético Madrileño.

18' Cambio en la Deportiva 18:52 06/06/2026 18:52 06/06/2026 Se va lesionado Esquerdo y entra en su lugar Xemi Fernández.

16' Esquerdo se queda sentado en el césped 18:49 06/06/2026 18:49 06/06/2026 Los servicios de asistencia ponferradina atienden a Vicente Esquerdo en su rodilla derecha.

15' Primer cuarto de hora de juego 18:47 06/06/2026 19:27 06/06/2026 Sigue mandando la Deportiva por 0-1 tras el gol de Keita.

13' La Deportiva, muy bien 18:46 06/06/2026 18:46 06/06/2026 El equipo berciano, muy bien plantado sobre el verde.

12' Disparo de Borja Valle 18:45 06/06/2026 18:45 06/06/2026 El portero Esquivel detiene el balón a disparo de Borja Valle.

10' Movida entre los dos equipos 18:44 06/06/2026 18:44 06/06/2026 Los dos conjuntos se enfrentan con el deportivista Koke Iglesias sobre el césped, que finalmente se recupera.

9' La Deportiva juega a su antojo 18:42 06/06/2026 18:42 06/06/2026 El control del partido es para el equipo berciano.

7' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE LA DEPORTIVA DE KEITA!!! 18:39 06/06/2026 18:41 06/06/2026 0-1: Chut desde fuera del área de Keita, que bate al portero local Esquivel.

6' Falta de Cubo en ataque 18:38 06/06/2026 18:38 06/06/2026 Penetraba Cubo, pero comete falta en ataque.

4' Esquerdo se queda tumbado en el césped 18:37 06/06/2026 18:37 06/06/2026 Finalmente el deportivista se recupera.

3' Partido bajo de ritmo 18:36 06/06/2026 18:36 06/06/2026 El choque arranca con un ritmo de juego muy bajo.

2' Mucho calor en Alcalá de Henares 18:34 06/06/2026 18:34 06/06/2026 Más de 30º en el campo de juego.

1' Posesión larga del filial colchonero 18:33 06/06/2026 18:33 06/06/2026 El conjunto local quiere la posesión desde el primer minuto.

1' Arranca el partido 18:32 06/06/2026 18:35 06/06/2026 Ya mueve el balón el Atlético Madrileño.

La previa 18:19 06/06/2026 18:19 06/06/2026 La SD Ponferradina se juega el pase a la ronda definitiva ante un Atlético Madrileño casi infalible en casa. Al cuadro berciano no le sirve un empate tras prórroga, por lo que tendrá que arriesgar. La Deportiva se juega este sábado el pase a la final del play off de ascenso a 2ª División. Visita al Atlético Madrileño en el encuentro de vuelta con la obligación de ganar tras el 0-0 de la ida. Tiene hasta 120 minutos para hacerlo. Pero la peor clasificación liguera que su rival hace que en caso de empate tras prórroga, la Deportiva quede apeada. Así que toca arriesgar. Tendrá que variar su tendencia de visitante contra los grandes, pues sólo ganó en la cancha de uno de los 8 primeros.