El Torneo Diario de León premia a los mejores golfistas de la provincia

El campo de Golf Bierzo de Congosto ha acogido este fin de semana la sexta edición del Torneo Diario de León, una cita que reunió a 61 participantes entre hombres y mujeres distribuidos en varias categorías, con una mayoría de jugadores bercianos y un ambiente muy participativo durante toda la competición.
En la categoría Driver, el ganador masculino fue Rubén Ordoñez, mientras que en la categoría femenina el premio fue para Elena Lucas. El galardón al mejor Aproach 11 fue para Vicente Balandín, reconociendo el golpe más cercano al hoyo; mientras que en la categoría Scratch, que premia completar los 18 hoyos con el menor número de golpes, los ganadores fueron César Luaces, en categoría masculina, y Milagros Santín, en femenina.
Además, en primera categoría masculina el primer puesto fue para Raúl Sánchez y el segundo para Adelino Reguera, cuyo premio fue recogido por Javier Terán. En segunda categoría masculina el ganador fue Rubén Calvete y el segundo puesto para Basilio Ibáñez. En categoría femenina, el primer puesto fue para Elena Luaces, que además logró también el Driver femenino, mientras que el segundo puesto fue para Rosario Panizo.
Patrocinado por los Ayuntamientos de Congosto y Ponferrada, representados por sus alcaldes Jorge García y Marco Morala, respectivamente, Banco Sabadell con el director Jorge Fernández Campelo, y Tvitec, con el director de comunicación, Roberto Arias, el evento deportivo se convirtió en un encuentro social en el circuito próximo al pantano de Bárcena. Además, asistió al evento Gerardo Álvarez Courel, presidente de la Diputación de León.
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Las imagenes del Torneo de Golf organizado por Diario de León
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