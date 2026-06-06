El Torneo Diario de León premia a los mejores golfistas de la provincia

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El campo de Golf Bierzo de Congosto ha acogido este fin de semana la sexta edición del Torneo Diario de León, una cita que reunió a 61 participantes entre hombres y mujeres distribuidos en varias categorías, con una mayoría de jugadores bercianos y un ambiente muy participativo durante toda la competición.

En la categoría Driver, el ganador masculino fue Rubén Ordoñez, mientras que en la categoría femenina el premio fue para Elena Lucas. El galardón al mejor Aproach 11 fue para Vicente Balandín, reconociendo el golpe más cercano al hoyo; mientras que en la categoría Scratch, que premia completar los 18 hoyos con el menor número de golpes, los ganadores fueron César Luaces, en categoría masculina, y Milagros Santín, en femenina.

Además, en primera categoría masculina el primer puesto fue para Raúl Sánchez y el segundo para Adelino Reguera, cuyo premio fue recogido por Javier Terán. En segunda categoría masculina el ganador fue Rubén Calvete y el segundo puesto para Basilio Ibáñez. En categoría femenina, el primer puesto fue para Elena Luaces, que además logró también el Driver femenino, mientras que el segundo puesto fue para Rosario Panizo.

Patrocinado por los Ayuntamientos de Congosto y Ponferrada, representados por sus alcaldes Jorge García y Marco Morala, respectivamente, Banco Sabadell con el director Jorge Fernández Campelo, y Tvitec, con el director de comunicación, Roberto Arias, el evento deportivo se convirtió en un encuentro social en el circuito próximo al pantano de Bárcena. Además, asistió al evento Gerardo Álvarez Courel, presidente de la Diputación de León.

Manuel Félix, delegado Bierzo de Diario de León, Roberto Arias, director de comunicación de Tvitec y Joaquin S. Torné, director Diario de Diario de León DL portada

El evento se realizó en las instalaciones de Golf Bierzo de CongostoANA F. BARREDO Las imagenes del Torneo de Golf organizado por Diario de León

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Joaquin S. Torné, Gerardo Álvarez Courel, Jorge Fernández Campelo, Marco Morala, Jorge García Vega y Manuel Félix ANA F. BARREDO Las imagenes del Torneo de Golf organizado por Diario de León

Daniel González Castrodeza, director de publicidad del Diario de León, durante la entrega de premiosANA F. BARREDO Las imagenes del Torneo de Golf organizado por Diario de León

Vicente Balandin, Mejor Aproach, y Jesús Alonso Balsa, presidente de Golf Bierzo ANA F. BARREDO Las imagenes del Torneo de Golf organizado por Diario de León

Elena Luaces, mejor Drive damas, y Joaquin S. Torné, director Diario de Diario de LeónANA F. BARREDO Las imagenes del Torneo de Golf organizado por Diario de León

Rubén Ordoñez, mejor drive caballeros, y Santiago Sarmiento, gerente de Diario de LeónANA F. BARREDO Las imagenes del Torneo de Golf organizado por Diario de León

Rosario Panizo, segunda en Damas, y Jorge Fernández Campelo, director Banco Sabadell ANA F. BARREDO Las imagenes del Torneo de Golf organizado por Diario de León

Elena Luaces, primera en Damas, y Jorge García Vega, alcalde de CongostoANA F. BARREDO Las imagenes del Torneo de Golf organizado por Diario de León

Basilio Ibáñez del Pozo, segundo en segundo de Caballeros, y Daniel González, director de publicidad de Diario de León, en representación de TvitecANA F. BARREDO Las imagenes del Torneo de Golf organizado por Diario de León

Gerardo Álvarez Courel, presidente de la Diputación de LeónANA F. BARREDO Las imagenes del Torneo de Golf organizado por Diario de León

Rubén Calvete, primero de segunda categoría Caballeros, y Gerardo Álvarez Courel, presidente de la Diputación de León ANA F. BARREDO Las imagenes del Torneo de Golf organizado por Diario de León

Jesús Alonso, presidente de Golf Bierzo, Santiago Sarmiento, gerente de Diario de León,Joaquin S. Torné, director Diario de Diario de León y Gerardo Álvarez Courel, presidente Diputación de León ANA F. BARREDO Las imagenes del Torneo de Golf organizado por Diario de León

Manuel Félix López, delegado de Bierzo de Diario de León y Javier Terán recoge el premio de Adelino Reguera, segundo en primera de CaballerosANA F. BARREDO Las imagenes del Torneo de Golf organizado por Diario de León

Marco Morala, alcalde de Ponferrada y Raúl Sánchez, primero en primera de CaballerosANA F. BARREDO Las imagenes del Torneo de Golf organizado por Diario de León

Los asistentes durante la entrega de premiosANA F. BARREDO Las imagenes del Torneo de Golf organizado por Diario de León

Milagros Santín, que hizo el Scratch en Damas, y Joaquín S. Torné, director de Diario de LeónANA F. BARREDO Las imagenes del Torneo de Golf organizado por Diario de León

Milagros Santín, que hizo el Scratch en Damas, y Joaquín S. Torné, director de Diario de LeónANA F. BARREDO Las imagenes del Torneo de Golf organizado por Diario de León

Santiago Sarmiento, gerente de Diario de León y César Luaces, que hizo el Scratch masculinoANA F. BARREDO Las imagenes del Torneo de Golf organizado por Diario de León

Los asistentes durante la entrega de premiosANA F. BARREDO Las imagenes del Torneo de Golf organizado por Diario de León

Sorteo de regalos de VI Torneo de Golf Bierzo Diario de LeónANA F. BARREDO Las imagenes del Torneo de Golf organizado por Diario de León

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Gerardo Álvarez Courel, presidente Diputación de León, Jorge García Vega, alcalde de Congosto, y Marco Morala, alcalde de PonferradaANA F. BARREDO Las imagenes del Torneo de Golf organizado por Diario de León

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Jorge Fernández, director Banco Sabadell, Gerardo Álvarez Courel, presidente Diputación de León, Marco Morala, alcalde de Ponferrada, y Jorge García Vega, alcalde de Congosto ANA F. BARREDO Las imagenes del Torneo de Golf organizado por Diario de León

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Foto de familia de ganadores, premiados de los sorteos, representantes institucionales y patrocinadoresANA F. BARREDO Las imagenes del Torneo de Golf organizado por Diario de León

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