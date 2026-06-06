La Ponferradina tumba al Atlético Madrileño y se planta en la final por el ascenso a 2ª División

La Deportiva tumba al Atlético Madrileño y se planta en la final por el ascenso a 2ª División tras imponerse por 0-1 en Alcalá de Henares. Un disparo desde fuera del área de Keita batió a Salvador Esquivel en el minuto 7 para clasificar a la SD Ponferradina para una de las dos finales por el ascenso a LaLiga Hypermotion de Segunda División, en la que espera rival del Celta Fortuna-Europa, y eliminar al Atlético Madrileño en Alcalá de Henares, en un partido tenso, polémico e intenso hasta el final (0-1).

Después del 0-0 de la ida en Ponferrada, el 0-1 anotado por Keita en los primeros instantes de la vuelta fue definitivo para marcar la diferencia en la eliminatoria, jugada al límite de nuevo este sábado en el Centro Deportivo del Atlético de Madrid en la ciudad complutense de Alcalá de Henares, en la que el filial rojiblanco insistió en la igualada hasta el final.

No le alcanzó para empatar el encuentro, incluso con una ocasión final en la que rozó el 1-1 ya en el tiempo añadido, aunque antes Borja Vázquez gozó de la ocasión para sentenciar con el 0-2, pero el balón se fue al palo izquierdo de la portería del meta Esquivel, con lo que el conjunto dirigido por Fernando Torres se queda fuera del duelo decisivo por el ascenso por su parte del cuadro, mientras que Nafti y sus hombres se vuelcan en la eliminatoria decisiva para conseguir el ascenso a Segunda División.

Así, la Ponferradina se clasificó para la final por el ascenso a la Liga Hypermotion tras vencer en el partido de vuelta de las semifinales al Atlético Madrileño por 0-1, en un partido que se decidió con un gol de Keita en la primera parte.

El conjunto berciano supo competir con personalidad ante un Atlético Madrileño que apretó con fuerza, pero que se encontró con una versión muy sólida y comprometida del equipo dirigido por Mehdi Nafti. Con el empate sin goles de la ida todavía muy presente, ambos conjuntos saltaron al terreno de juego conscientes de que cualquier detalle podía resultar decisivo para alcanzar la final por el ascenso a la Liga Hypermotion. Desde el pitido inicial quedó claro que nadie iba a reservarse nada. Las disputas fueron constantes, la presión altísima y cada balón dividido se peleó como si fuera el último. En medio de ese escenario de máxima exigencia competitiva, la Ponferradina golpeó primero. Corría el minuto 7 cuando Keita recogió un balón en las inmediaciones del área y se inventó un espectacular derechazo que se coló ajustado al palo izquierdo de la portería defendida por Esquivel. Un auténtico golazo que silenció a la grada y permitió al conjunto blanquiazul tomar ventaja tanto en el partido como en la eliminatoria. El tanto reforzó la confianza de los visitantes, que completaron un inicio de encuentro sobresaliente. Con las líneas muy juntas, gran disciplina táctica y una presión muy agresiva sobre la salida de balón rojiblanca, los bercianos consiguieron incomodar constantemente al filial madrileño, incapaz de desarrollar su habitual juego combinativo durante muchos minutos.

La tensión acumulada por la importancia del encuentro quedó patente apenas tres minutos después del gol. Una dura entrada sobre Koke desencadenó una tangana entre jugadores de ambos equipos en el minuto once. Hubo empujones, protestas y varios minutos de interrupción, reflejo de la enorme carga emocional que acompañaba a la eliminatoria.

Lejos de acusar el desgaste del partido, la Ponferradina siguió buscando la portería rival. A los 13 minutos estuvo muy cerca de ampliar diferencias en una acción de enorme visión de Borja Valle. El atacante berciano observó adelantado a Esquivel y probó fortuna desde muy lejos con un lanzamiento que llevaba dirección de gol. El guardameta colchonero reaccionó a tiempo y evitó el 0-2 con una intervención providencial cuando el balón parecía destinado a la red.

Los visitantes continuaron generando sensación de peligro. En el minuto 18, Undabarrena dispuso de una buena oportunidad al rematar de cabeza un saque de esquina, aunque su intento se marchó ligeramente desviado junto al poste.

Sin embargo, cuando mejor estaba el equipo leonés, llegó el primer contratiempo de la tarde. Esquerdo sufrió unas molestias musculares en el muslo y no pudo continuar sobre el terreno de juego. Nafti se vio obligado a reorganizar su equipo dando entrada a Xemi en el minuto diecinueve. Una sustitución inesperada que alteró ligeramente el plan inicial de los visitantes.

A partir de ese momento, el Atlético Madrileño comenzó a crecer. El conjunto rojiblanco adelantó líneas, incrementó el ritmo de circulación y encontró más espacios para aproximarse a la portería defendida por Andrés Prieto. La respuesta del filial estuvo cerca de llegar en el ecuador de la primera mitad con un potente disparo lejano de Bellotti que obligó al guardameta del equipo berciano a lucirse con una gran estirada para enviar el balón a córner. La acción dio paso a los minutos más complicados para la Deportiva. Tras el saque de esquina se produjo una serie de rechaces dentro del área que terminó con un ingenioso taconazo de Ortiz. Cuando el balón parecía superar a Andrés Prieto apareció Ger Nóvoa para despejar bajo palos y evitar el empate.

Los locales insistieron y volvieron a rondar el gol en el minuto 35. Julio Díaz conectó un potente zurdazo desde fuera del área que encontró nuevamente la excelente respuesta de Andrés Prieto, uno de los jugadores más destacados de la primera mitad. La Ponferradina tampoco renunció al ataque y respondió con peligro. A los treinta y ocho minutos, Keita estuvo cerca de firmar su doblete particular tras una rápida transición ofensiva, pero Esquivel evitó el segundo tanto visitante con una acertada intervención. Los últimos minutos mantuvieron el guion de máxima igualdad y emoción. El Atlético Madrileño buscó el empate antes del descanso y dispuso de una última ocasión en un disparo de Llorente que se marchó rozando el poste.

Tras el paso por los vestuarios, el conjunto berciano se mantuvo como un bloque sólido y rocoso que sacó de quicio a los colchoneros. Borja Vázquez tuvo hasta cuatro ocasiones, una de ellas con un gol anulado por fuera de juego en el minuto 66, para poner el 0-2, pero el partido siguió en el alero. Los madrileños pudieron empatar en un disparo de Boñar, que tropezó en Mfulu y el balón casi se cuela en su propia portería a los 80 minutos. Cortés y Borja Vázquez pudieron finiquitar la eliminatoria para la Ponferradina con dos claras oportunidades, la primera se marchó alto tras driblar a Esquivel (82´) y la segunda se estrelló en el poste ya en el descuento. Los bercianos supieron aguantar con uñas y dientes su mínima renta y clasificarse para la final por el ascenso.