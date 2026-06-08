El IES Padre Isla hace jaque mate al IES Lancia y conquista el Torneo Escolar Grandes Gigantes de RMD

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El IES Padre Isla se ha llevado este domingo la II Edición del Torneo de Ajedrez Escolar Grandes Gigantes tras imponerse al IES Lancia en la final celebrada en el Parque del Ajedrez de León. Un cierre de competición que llega después de cuatro meses de partidas entre nueve centros educativos de la provincia, en un formato pensado para estudiantes de ESO y Bachillerato.

La competición, impulsada por la Fundación RMD, reúne a centros de toda la provincia en una iniciativa educativa que utiliza el ajedrez como herramienta de formación y valores.

Cerca de un centenar de jóvenes han pasado por esta edición, con un dato que destaca por encima del resto: la participación femenina ha rozado la paridad. El torneo, heredero directo del proyecto Pequeños Gigantes, se presenta como algo más que una liga escolar de ajedrez. Aquí el tablero funciona como una especie de aula paralela, donde se entrena la cabeza, pero también la forma de estar en el mundo.

Porque el ajedrez, en este contexto, no va solo de ganar o perder. Va de sostener la atención durante minutos largos, de calcular escenarios que todavía no existen, de equivocarse sin que eso te saque del juego. Los participantes trabajan concentración, lógica, memoria y creatividad, pero también algo menos cuantificable: la gestión del error, la presión y la toma de decisiones en frío. En otras palabras, aprender a pensar mientras todo se mueve.

El proyecto también tiene una lectura social clara: recuperar el juego compartido en espacios públicos y mezclar centros que normalmente no coinciden en el día a día. El ajedrez se convierte así en un idioma común entre institutos, con reglas compartidas y un mismo tablero para todos. El torneo se articula en formato por equipos, al igual que en Pequeños Gigantes, con cada centro representado por conjuntos de hasta seis jugadores. En ese cruce, la iniciativa empuja valores como la inclusión, la igualdad de oportunidades, el compañerismo o el respeto al rival, entendiendo la competición como un proceso y no solo como un resultado.

La fase decisiva arrancó con las semifinales. El IES Lancia se midió contra el IES Gil y Carrasco de Ponferrada, mientras que el IES Padre Isla hizo lo propio ante el IES Claudio Sánchez Albornoz. De ahí salieron los dos finalistas, en un duelo entre Lancia y Padre Isla que acabó siendo mucho más ajustado de lo que sugiere el marcador final.

El desenlace llegó en el sistema Armagedón, esa fórmula de desempate en la que todo se comprime al límite. El Padre Isla eligió piezas negras y jugó con la obligación de resistir: su rival necesitaba ganar sí o sí. La estrategia acabó funcionando y el equipo se llevó el título en una partida de máxima tensión.

Detrás del torneo está la Fundación RMD, una entidad que mueve proyectos educativos, culturales y deportivos en la provincia de León con la idea de abrir espacios de aprendizaje fuera del aula. El Grandes Gigantes se enmarca en esa línea de trabajo que busca mezclar formación, participación y calle.

La organización completa su apuesta con el torneo Pequeños Gigantes, dirigido a Primaria y ya integrado en el calendario escolar provincial. Su final se celebrará el 13 de junio en la Explanada de los Pendones Leoneses, donde el ajedrez volverá a reunir a cientos de escolares en un formato que mezcla competición, encuentro y aprendizaje.