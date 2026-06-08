Nadie quiere faltar a la despedida de la Ponferradina

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

La afición de la SD Ponferradina vive las dos últimas semanas de la temporada y el de este sábado (El Toralín, 18.30 horas) será el de despedida en casa. Y no es un partido más. Es la ida de la final por el ascenso, la 2ª consecutiva que la formación berciana va a disputar. Tras realizar en Alcalá de Henares uno de los dos mejores partidos de la temporada a domicilio (el otro fue en Lugo) y conseguir la clasificación para la final, la ilusión y el optimismo se han desbordado en Ponferrada. Queda un solo paso, pero seguramente el más difícil.

El club blanquiazul desarrollará desde hoy un sistema de venta de entradas muy similar al de la semifinal ante el Atlético Madrileño, aunque es posible que no haya o que haya muy pocas entradas a la venta para no socios por la posibilidad de que sean muy pocos los socios que liberen las suyas.

Las entradas se pueden adquirir en las oficinas de El Toralín de 08.30 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Las oficinas también abrirán el sábado 13 de 11.00 a 13:30 horas y desde las 16.30 horas. Los precios de las localidades para los socios son 5 euros en los Fondos, 10 en Preferencia y 15 en Tribuna. Los socios protectores no pagan y podrán acceder al partido con su carnet, sin necesidad de retirar previamente una entrada.

La reserva de entradas para los socios se mantiene hasta el jueves 11. Las que no se hayan retirado en esa fecha quedarán liberadas para su venta a no socios desde el viernes 12. Para facilitar el proceso de venta, se solicita a los socios que acudan con su carnet a retirar la entrada.

En el caso de que haya disponibilidad de entradas, el viernes se abriría la venta para no socios, también en las oficinas de El Toralín.

A buen seguro que el estadio municipal ponferradino registrará la mejor entrada de la temporada, superando los 7.539 seguidores que se dieron cita en el encuentro Deportiva-Atlético Madrileño, que por ahora es el récord de esta campaña.

LESIÓN PARA TIEMPO

No se ha concretado todavía la lesión concreta que tiene Vicente Esquerdo, que cayó en la primera parte del duelo del Centro Deportivo de Alcalá de Henares. Sin embargo, sí que ha trascendido que es una lesión para bastante tiempo. De todos modos, por poco que hubiera sido, estaba claro que se iba a perder la final.