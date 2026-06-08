El VARDiario: «Hay tiempo suficiente para gestionar las incorporaciones»

Publicado por EP Creado: Actualizado:

La tertulia «El VARDiario de León» debatió la actualidad deportiva, con la planificación deportiva del próximo proyecto de la Cultural Leonesa, la clasificación para la final por subir a Segunda División de la SD Ponferradina y también el ascenso histórico del Baloncesto Femenino León a la Liga Challenge.

Los tertulianos y exculturalistas tanto en la parcela deportiva como en los despachos de Óscar Díez, Juan Simón y Roberto Canuria se centraron en el próximo plan deportivo culturalista para recuperar la Segunda División, con la moderación de Ángel Fraguas.

Óscar Díez, que por experiencia sabe de lo que habla, dijo: «Al ser principios de junio, hay tiempo suficiente para gestionar las incorporaciones para conformar el bloque de la próxima temporada».

Juan Simón, por su parte, se refirió a la afición: «Hay que dar las máximas facilidades por parte del club para que la masa social se mantenga y no se reduzca. Si hay que dotar de más dinero a la sociedad para eso está la propiedad».

Roberto Canuria afirmó: «Hay que confeccionar un bloque compacto y equilibrado, con el único objetivo de pelear por el ascenso».