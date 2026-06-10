Balaídos, al completo para la vuelta contra la Ponferradina

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El RC Celta ha decidido abrir todo el estadio para el partido de vuelta entre su filial y la Deportiva. Es ésta la 1ª vez que el cuadro vigués tiene la oportunidad de ascender a 2ª División en una eliminatoria definitiva y el club quiere poner todos los medios para lograrlo.

Aunque la media de espectadores que se han dado cita en Balaídos para partidos del filial cuando jugó allí (otros los disputó en Barreiro) esta campaña apenas supera los 1.200, y aunque el partido de Liga ante la Deportiva apenas superó los 1.000, en la eliminatoria contra el Europa asistieron más de 7.000 personas. El aforo completo actual es de casi 23.000 espectadores a causa de las obras.

Abrir todo el estadio no quiere decir ni que la Deportiva vaya a disponer de muchas entradas para sus seguidores ni lo contrario. Si el club olívico destinase la grada de zona visitante para hinchas deportivistas, éstos dispondrían de entre 400 y 500 asientos, pero no está claro que esto vaya a ser así y de lo que pase en la ida, puede depender la vuelta.

No son pocos los socios del Atlético de Madrid que han pedido explicaciones y responsabilidades por la cantidad de seguidores deportivistas que había el pasado sábado en el Centro Deportivo (unos 800), cubriendo cerca de un tercio del aforo. No fueron pocas las veces en las que la hinchada blanquiazul coreó a los jugadores el mensaje «hoy jugáis en casa». De todos modos, el estadio no estaba lleno.

Ayer comenzaron a despacharse las entradas para el partido de este sábado entre los socios de la SD Ponferradina. En esa 1ª jornada se compraron 3.262 entradas correspondientes a otros tantos carnets. Si sumamos los carnets de Protector, que no tienen que retirar entrada, en caso de que acudiesen todos, ya estaría casi el 50% del aforo cubierto el primer día.

Ha quedado aprobado por unanimidad el calendario para la Liga 2026-2027 en 1ª y 2ª División, que será el de la Deportiva, si logra subir. Arrancará el fin de semana del 15 y 16 de agosto del 2026 y acabará el 6 de junio del 2027. El play off de ascenso a 1ª División tendrá lugar entre el 9 y el 20 de junio. De este modo, la categoría de plata no contará con ninguna jornada entre semana.