La ULE celebra el ascenso histórico del Baloncesto Femenino León

La Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte acogió este miércoles el acto de homenaje y reconocimiento de la Universidad de León a las jugadoras del Baloncesto Femenino León, tras la histórica temporada que han firmado y que ha culminado con un “ascenso que ya es historia de León”. Así lo ha destacado la rectora, Nuria González, que ha querido poner en valor no solo el logro deportivo, sino también la trayectoria de un club profundamente vinculado a la institución universitaria y sostenido en el esfuerzo colectivo, la formación y el trabajo continuo dentro y fuera de la pista. Un ascenso que, destacó, habla de mucho más que de competición, sino de una forma de entender el deporte basada en la constancia y el trabajo diario. “Es la expresión de una excelencia silenciosa que no siempre ocupa titulares, pero que se construye entrenamiento a entrenamiento y partido a partido”, ha señalado. En este sentido, González ha puesto en valor la compatibilidad entre la vida académica y deportiva de las jugadoras, destacando que “esa doble condición de estudiantes y deportistas no suma dificultad, suma identidad y refleja esa capacidad de aprender a largo plazo y de confiar en el trabajo continuado como forma real de conocimiento”. Por último y coincidiendo con el vicerrector de Estudiantes, Deporte y Cultura, Diego Soto, la rectora ha remarcado el compromiso de la Universidad con el deporte y especialmente con el club, con quien mantiene una relación consolidad y que trasciende lo institucional. “La Universidad quiere seguir estando cerca del deporte leonés, de sus clubes y de todo aquello que representa esfuerzo, igualdad de oportunidades y futuro”, ha añadido. El acto contó con la participación del decano de la Facultad, Juan Carlos Morante, la directora del área de Deportes, María Perrino, y del anterior vicerrector Isidoro Martínez, autor de ‘La historia del baloncesto en León’, obra que la Universidad entregó a las jugadoras como recuerdo institucional de este ascenso.

Martínez invitó a las deportistas a conocer la trayectoria del baloncesto leonés como parte de un legado colectivo construido durante décadas. En este sentido, recordó una reflexión incluida en el libro según la cual “quien no conoce y valora la historia no puede comprender el presente ni construir el futuro”, y destacó que el Baloncesto Femenino León representa uno de los proyectos más sólidos y mejor construidos del deporte leonés. Asimismo, repasó los orígenes de la entidad y recordó el papel que desempeñó la Universidad en su desarrollo desde sus primeros años, subrayando que el actual ascenso es el resultado de una apuesta sostenida en el tiempo por la formación, la cantera y el crecimiento progresivo del club. Martínez puso también en valor la trayectoria de la Universidad de León en el baloncesto universitario, una disciplina que ha proporcionado algunos de los mayores éxitos deportivos de la institución. En representación del equipo y cuerpo técnico, su entrenador Rafael González, agradeció el respaldo que la Universidad ha brindado al club durante las últimas décadas, un apoyo que ha ido mucho más allá del ámbito económico, destacando especialmente el acceso a las instalaciones deportivas universitarias y el acompañamiento constante recibido por parte de los distintos responsables académicos y deportivos de la ULE. “Esta institución ha sido clave en nuestro crecimiento”, señaló el técnico, quien recordó además que buena parte de las jugadoras, entrenadores y miembros del club han pasado por las aulas de la Universidad de León, reforzando así un vínculo que calificó de “especial” para la entidad.

Por su parte, la capitana del equipo, Lucía García, puso en valor el esfuerzo realizado durante una temporada marcada por las lesiones y las dificultades, destacando la capacidad del grupo para superar los momentos más exigentes y alcanzar un ascenso que inicialmente no figuraba entre los principales objetivos. Asimismo, agradeció el respaldo recibido por parte de la afición, las instituciones y el entorno universitario, especialmente durante la fase final de la competición, y quiso reconocer el trabajo conjunto de jugadoras, cuerpo técnico y club para hacer posible un logro que calificó de “histórico” para el baloncesto femenino leonés.

Un ascenso histórico que refuerza los lazos entre el Baloncesto Femenino León y la Universidad de León y que consolida una trayectoria construida sobre el “esfuerzo colectivo, la formación y la apuesta por el deporte femenino”.