León cita a cerca de 400 escolares en la final de Pequeños Gigantes de ajedrez el sábado 13 de junio

La explanada de los Pendones Leoneses de la ciudad de León reunirá el sábado 13 de junio a cerca de 400 escolares de la provincia leonesa en la final del torneo de ajedrez Pequeños Gigantes, un evento deportivo en el que competirán un total de 64 equipos integrados por niños y niñas de 6 a 12 años de 56 centros escolares en 32 tableros gigantes. En total, este evento congregará a cerca de 3.000 personas.

El concejal de Deportes, Vicente Canuria, presentó este miércoles este torneo escolar junto a Nicolás González, director y coordinador del torneo, y Juan Luis Díez, gerente de Eulsa, entidad patrocinadora. El torneo de ajedrez Pequeños Gigantes es un evento organizado por la Fundación RMD nacido en el año 2021 que reúne a jóvenes de España y Europa y que pone el foco en el ajedrez como herramienta educativa y de integración social, promoviendo valores como el respeto, la igualdad de género y la conciencia medioambiental.

Pequeños Gigantes cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de León, una iniciativa educativa, social y sostenibles que persigue acercar el ajedrez a los niños y niñas de 6 a 12 años. Este torneo provincial por equipos se desarrolla a modo de liguilla en la calle sobre los tableros de ajedrez gigantes fabricados con caucho reciclado de neumáticos fuera de uso.

Vicente Canuria destacó el apoyo del Ayuntamiento de León a este proyecto que ese año llega a su sexta edición, la quinta en la capital leonesa, una iniciativa que acerca el deporte a la población infantil a través de una propuesta lúdica, educativa e inclusiva, a la vez que entronca con el fomento del reciclaje y la economía circular para conseguir avanzar en sostenibilidad. “Es un gran evento, es una gran apuesta del Ayuntamiento de León”, dijo el concejal de Deportes.

Por su parte, el gerente de Eulsa, Juan Luis Díez, destacó el ambiente de estrategia, emoción y compañerismo de este torneo de ajedrez, que permite construir una red de talento que derivará en un futuro mejor.

Nicolás González resaltó el crecimiento de Pequeños Gigantes, por el que desde 2021 han pasado más de 6.000 escolares. El director del torneo también anunció que la final internacional se celebrará en la ciudad de León el 21 de noviembre, en la que participarán equipos de todas las ciudades en las que se celebra el torneo Pequeños Gigantes.