Caboalles de Abajo acoge el torneo de balonmano Reino de León

La pedanía lacianiega de Caboalles de Abajo acogerá el segundo torneo de balonmano alevín 'Reino de León' el próximo día 20 de junio, con un total de 11 equipos, tanto de la provincia como de fuera de la misma, y alrededor de 200 participantes. El torneo comenzará a las 9.00 horas y se extenderá durante todo el día, en una jornada de convivencia.

Se trata de un campeonato que ha tenido un buen crecimiento, que a buen seguro con el número de ediciones todavía subirá aún más el nivel de participación.