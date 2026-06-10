El Torneo Memorial Pozo María recuerda a los mineros fallecidos

Durante los días 13 y 14 de Junio, se celebrará en Caboalles de Abajo (León), el VII Memorial Pozo María, de fútbol base. Con prebenjamines, benjamines y alevines, se sigue incrementando la calidad deportiva, con la participación de 20 equipos y más de 600 jugadores. Este año con equipos de la categoría del Real Madrid, Getafe, Oviedo, Leganés, Cultural y Deportiva Leonesa, Deportiva Ponferradina, Cadaqués, Puente Castro y por supuesto el CD Laciana. En total, cinco comunidades autónomas representadas.

En años anteriores estuvieron también el Atlético de Madrid, Alavés, Celta, Sporting de Gijón y el portugués Vitoria de Guimaraes. Este Memorial de fútbol base quiere, además del evento propiamente deportivo, evocar el recuerdo y homenaje a los 10 mineros fallecidos en el accidente en Octubre de 1979 en el Pozo María de Caboalles de Abajo. Se trata de recordar con un reconocimiento con este torneo de fútbol base a esos inolvidables mineros.