Rishi Genover y Martín Santos se convierten en nuevos miembros del cuerpo técnico del Ciudad de Ponferrada

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El nuevo proyecto del Ciudad de Ponferrada en Segunda FEB, que estará dirigido por Samuel Conde para la temporada 2026-2027, contará con un cuerpo técnico que presentará dos caras nuevas, Rishi Genover y Martín Santos, que ejercerán, respectivamente, las funciones de entrenador ayudante y preparador físico dentro del staff técnico que comandará el técnico gallego en su primera experiencia como primer entrenador.

El catalán Rishi Genover regresa a España después de trabajar la pasada campaña en Alemania, concretamente en la Urspring Academy, donde ejerció como asistente en Liga Nacional sub-19 y Liga Regional. Con título superior de entrenador por la Federación Española de Baloncesto (FEB), trabajó en equipos de base del Bàsquet Girona entre 2021 y 2025 después de pasar previamente por equipos de la misma provincia gerundense.

Quien se encargará de la parcela física será el gallego Martín Santos, que se incorpora al club después de haber estado en dos etapas en el Lioness Basketball de la capital leonesa y una intermedia en el Reino de León. Formado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en la Universidad de A Coruña, el de Marín tiene experiencia en preparación y readaptación de jugadores y como entrenador ayudante en el Reino de León y Básquet Coruña.