Las estrellas que no se verán en el Mundial

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El fútbol puede ser tan bonito como cruel. Mientras 48 selecciones disfrutan del privilegio de disputar el Mundial y representar a sus países en el mayor escaparate del deporte, otros se quedaron a las puertas de la gran cita. Lesiones, decisiones técnicas o la eliminación de sus equipos durante la fase de clasificación impidieron que algunas de las mayores estrellas del panorama internacional obtuvieran billete para la Copa del Mundo de 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

Brasil es una de las selecciones más afectadas por las lesiones. Los madridistas Rodrygo y MilitÆo, junto al jugador del Chelsea EstêvÆo, se perderán la cita mundialista. Los tres eran habituales en los planes de Carlo Ancelotti, que tendrá que rehacer parte de su esquema para mantener el potencial competitivo de la 'canarinha'.

España tampoco escapó a la mala fortuna. El barcelonista Fermín López tendrá que esperar otros cuatro años para disputar su primer Mundial tras sufrir una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho. El centrocampista cerró la temporada en un excelente estado de forma y se había consolidado como una de las grandes revelaciones del equipo. Sin embargo, la lesión le obligó a pasar por el quirófano el pasado mes de mayo y los plazos de recuperación, estimados en torno a tres meses, le impiden estar en la cita mundialista.

Argentina tampoco gana para disgustos. Durante un entrenamiento, el defensa Leonardo Balerdi, jugador del Olympique de Marsella, sufrió una lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha que le dejó fuera del torneo. La lista de ausencias por lesión se amplía con otros nombres destacados del fútbol europeo. El francés Ekitike, el alemán Gnabry y los neerlandeses Xavi Simons y De Ligt tampoco estarán en la fase final debido a diferentes problemas físicos.

Uno de los casos más dolorosos es el de Baumgartner. Tras firmar una notable temporada con el Leipzig, el austriaco estaba llamado a ser una de las grandes referencias ofensivas de su selección. Sin embargo, durante el calentamiento del amistoso frente a Túnez sufrió una lesión muscular en el muslo.

Decisiones técnicas No solo las lesiones apartan a los futbolistas del Mundial. En numerosos casos, su ausencia responde a decisiones técnicas derivadas del proceso final de selección en el que cada entrenador confecciona la lista definitiva atendiendo al rendimiento, el equilibrio de la plantilla y las necesidades tácticas.

El Mundial desnuda los fichajes del Real Madrid en el último mercado de verano. La inversión, superior a los 180 millones de euros, no se ha traducido en presencia en la gran cita internacional: Mastantuono ha sido descartado por Argentina, Carreras y Huijsen por España, y Alexander-Arnold por Inglaterra. A ellos se suman las ausencias de Camavinga (Francia) y Carvajal (España).

Inglaterra tampoco ha estado exenta de decisiones sorprendentes. Thomas Tuchel ha dejado fuera a futbolistas del nivel de Palmer, Foden, Maguire y Shaw, nombres que parecían tener asegurado un puesto en la convocatoria.

Brasil también cuenta con ausencias sonadas. Joao Pedro, autor de una destacada temporada con 20 goles, no ha entrado en los planes de Ancelotti. Tampoco han sido convocados Richarlison, Savinho ni Joelinton.

Más allá de las lesiones y los descartes, muchas estrellas se perderán el Mundial porque sus selecciones no lograron clasificarse. En ese grupo aparece una histórica como Italia, inmersa en una de las mayores crisis de su historia reciente. La tetracampeona del mundo se ha quedado fuera del Mundial por tercera edición consecutiva tras caer en la repesca ante Bosnia y Herzegovina en la tanda de penaltis. La ausencia italiana deja fuera del mayor escaparate del fútbol a futbolistas de enorme relevancia, como Donnarumma.

Polonia tampoco logró su objetivo y eso dejará sin Mundial a Lewandowski. A sus 37 años, el delantero del Barcelona ve cómo se le escapa una de sus últimas oportunidades de disputar el torneo más importante del fútbol. Una situación parecida vive Oblak. El guardameta del Atlético de Madrid sí pudo disputar la última Eurocopa con Eslovenia, pero el Mundial continúa siendo una cuenta pendiente en su carrera. De cara a la próxima edición llegaría con 37 años, lo que complica notablemente sus opciones de cumplir ese objetivo.

Georgia, una de las grandes revelaciones de la Eurocopa 2024, tampoco consiguió completar la gesta. Como consecuencia, jugadores diferenciales como Kvaratskhelia, estrella del Paris Saint-Germain, y Mamardashvili, portero del Liverpool, se perderán la gran cita. Tampoco habrá premio para Muriqi tras la eliminación de Kosovo ante Turquía.

África no es una excepción en este capítulo de decepciones. Nigeria soñó hasta el final con la clasificación, pero cayó en el playoff decisivo y se quedó a las puertas del Mundial. Su ausencia impedirá ver en Norteamérica a dos de los delanteros más determinantes del continente: Osimhen y Lookman.