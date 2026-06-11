Diario de León

Precios, plazos y novedades de la campaña de abonados de la Cultural Leonesa 2026/2027: Calcula tu tarifa

El periodo de renovación comenzará el próximo lunes 15 de junio

Precios de de los abonos.

Precios de de los abonos.DL

Publicado por
Guillermo Mieres
León

Creado:

Actualizado:

La Cultural ha lanzado su campaña de abonados para la temporada 2026-27 bajo el lema Parte de mí. Hace hincapié en todo aquello que une al culturalismo bajo su escudo en toda la provincia. 

El periodo de renovación comenzará el próximo lunes 15 de junio. Para ello, habrá que solicitar cita previa si se quiere realizar de manera presencial.

Como novedad, este año habrá una pop-up en la calle Villa Benavente, número 9, donde se atenderán las renovaciones presenciales desde este lunes 15 de junio y hasta el 7 de julio. Es necesaria cita previa a través de la página web del club.

TEMPORADA 26/27

CAMPAÑA DE ABONADOS

HAY TANTAS COSAS QUE SON PARTE DE MÍ...

Índice ¿Cómo usar este simulador interactivo?

  1. Elige tu modalidad: Selecciona si buscas abono para Fútbol, Baloncesto o si quieres añadir el Baloncesto a tu carnet de fútbol.
  2. Selecciona tu situación: Elige si vas a realizar una renovación de tu asiento o si eres un alta nueva.
  3. Configura tu zona y edad: Marca la grada del estadio y tu tramo de edad para ver el precio exacto calculado al instante.

Tu Abono de la Cultu

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¡Tramitar Online Ahora!
Del 15 de Junio al 7 de Julio
Reserva de Asiento y Renovaciones: Plazo exclusivo para renovaciones manteniendo el mismo sitio. ¡Renueva antes del 7 de julio y llévate de regalo los 2 Días del Club!
8 y 9 de Julio
Afectados por Palcos: Período específico para cambios y reubicaciones de asientos de los abonados afectados por los palcos.
Del 10 al 17 de Julio
Cambios de Asiento General: Plazo habilitado para modificaciones y cambios de asiento de los abonados en general.
A partir del 20 de Julio
Nuevos Abonados: Apertura de altas nuevas sujetas a la disponibilidad de aforo del recinto.

📍 Canales Oficiales de Tramitación y Atención

Vía Online: www.entradas.cydleonesa.com (Solo renovaciones de la temporada anterior)

Vía Presencial (Obligatorio Cita Previa): Reserva tu cita en www.cydleonesa.com/abonados

Oficina Física: Cultu Pop-Up en C/ Villa Benavente, 9. Abierto de lunes a viernes en horario de 10:00 a 17:00 horas (Del 15/6 al 10/7).

📞 Teléfono: 987 25 37 69 | ✉️ Correo de atención: abonados@cydleonesa.com

TARJETA SIMPATIZANTE OFICIAL

CULTULOVERS 26/27

35€ / precio único

Tarjeta de simpatizante de la Cultural y Deportiva Leonesa. Ideal para adquirir un número de abonado para nuevos Cultulovers y mantener la antigüedad.

Puedes elegir una de estas opciones cuando juguemos de local:
  • 🎟️ 2 ENTRADAS para cualquier partido de liga regular de fútbol (sujeto a disponibilidad de aforo y excepto ZONA VIP).
  • 🎟️ 4 ENTRADAS para cualquier partido de liga regular de baloncesto.
  • 🎟️ COMBINADAS: 1 entrada de fútbol (excepto zona VIP) y 2 de baloncesto.
🛍️ Ventaja extra: Incluye descuentos especiales en la Tienda Oficial del club.
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