Precios, plazos y novedades de la campaña de abonados de la Cultural Leonesa 2026/2027: Calcula tu tarifa

Precios de de los abonos.DL

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

La Cultural ha lanzado su campaña de abonados para la temporada 2026-27 bajo el lema Parte de mí. Hace hincapié en todo aquello que une al culturalismo bajo su escudo en toda la provincia.

El periodo de renovación comenzará el próximo lunes 15 de junio. Para ello, habrá que solicitar cita previa si se quiere realizar de manera presencial.

Como novedad, este año habrá una pop-up en la calle Villa Benavente, número 9, donde se atenderán las renovaciones presenciales desde este lunes 15 de junio y hasta el 7 de julio. Es necesaria cita previa a través de la página web del club.