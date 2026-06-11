Precios, plazos y novedades de la campaña de abonados de la Cultural Leonesa 2026/2027: Calcula tu tarifa

La Cultural ha lanzado su campaña de abonados para la temporada 2026-27 bajo el lema Parte de mí. Hace hincapié en todo aquello que une al culturalismo bajo su escudo en toda la provincia.
El periodo de renovación comenzará el próximo lunes 15 de junio. Para ello, habrá que solicitar cita previa si se quiere realizar de manera presencial.
Como novedad, este año habrá una pop-up en la calle Villa Benavente, número 9, donde se atenderán las renovaciones presenciales desde este lunes 15 de junio y hasta el 7 de julio. Es necesaria cita previa a través de la página web del club.
TEMPORADA 26/27
CAMPAÑA DE ABONADOS
HAY TANTAS COSAS QUE SON PARTE DE MÍ...
Índice ¿Cómo usar este simulador interactivo?
Elige tu modalidad: Selecciona si buscas abono para Fútbol, Baloncesto o si quieres añadir el Baloncesto a tu carnet de fútbol.
Selecciona tu situación: Elige si vas a realizar una renovación de tu asiento o si eres un alta nueva.
Configura tu zona y edad: Marca la grada del estadio y tu tramo de edad para ver el precio exacto calculado al instante.
Tu Abono de la Cultu
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🎁 ¡Si renuevas antes del 7 de julio, te regalamos los 2 Días del Club!
Æ Sectores E y H: 350€ / Sectores F y G: 400€
💼 Nuevos en Preferencia Oeste: Condiciones disponibles en oficina y Dirección Comercial para empresas.