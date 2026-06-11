Caja Rural apoya una regata de piragüismo en Sahechores

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

El próximo 14 de junio a partir de las 10.00 horas volverá a desarrollarse una jornada de piragüismo en el Lago de Sahechores (León) con la celebración de la 3ª Regata del XXIX Campeonato Regional de Edad y el I Trofeo Cubillas de Rueda – Sahechores.

Este lago se encuentra a 40 kilómetros de la ciudad de León, en la localidad de Sahechores de Rueda (en el municipio de Cubillas de Rueda) y cuenta además una playa fluvial. Construido sobre el río Esla, la zona está perfectamente equipada y cuidada pudiendo hacer una gran variedad de actividades, incluida esta prueba del torneo autonómico.

Caja Rural es el principal patrocinador de un evento que cuenta con el equipo Proa Blanca de León junto al consistorio local y la Federación de Piragüismo de Castilla y León como organizadores. Se competirá en las distintas categorías de promoción, base y veteranos dentro del Campeonato Regional de Edad y el Campeonato de Castilla y León de Ríos y Travesías.