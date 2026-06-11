El Ayuntamiento de La Bañeza oficializa la fecha de su Gran Premio de Motociclismo
Los días 7, 8 y 9 de agosto
El Ayuntamiento de La Bañeza ha oficializado los días de una nueva edición de su Gran Premio de Motociclismo: se trata de 7, 8 y 9 de agosto.
Como en otras ocasiones la fecha escogida corresponde con el segundo fin de semana del mes de agosto.
Esta carrera atrae a la comarca una gran cantidad de participantes y espectadores, ya que se trata de uno de los últimos circuitos urbanos existentes.