Diario de León

El Ayuntamiento de La Bañeza oficializa la fecha de su Gran Premio de Motociclismo

Los días 7, 8 y 9 de agosto

Dos motos van a la par en una edición anterior del GP de La Bañeza.

Dos motos van a la par en una edición anterior del GP de La Bañeza.JESÚS F. SALVADORES

Publicado por
Guillermo Mieres
León

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El Ayuntamiento de La Bañeza ha oficializado los días de una nueva edición de su Gran Premio de Motociclismo: se trata de 7, 8 y 9 de agosto.

Como en otras ocasiones la fecha escogida corresponde con el segundo fin de semana del mes de agosto.

Esta carrera atrae a la comarca una gran cantidad de participantes y espectadores, ya que se trata de uno de los últimos circuitos urbanos existentes.

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