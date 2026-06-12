Agotadas las entradas para el partido Ponferradina-RC Celta Fortuna de este sábado

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Pasadas las diez de la mañana del 12 de junio se agotaban las entradas para el partido de ida de la final del play off de ascenso a 2ª División entre la SD Ponferradina y el Real Club Celta Fortuna que se disputará el 13 de junio a las 18.30.

Después de que al término del plazo para la compra de socios se sobrepasasen las 7.000 entradas vendidas (se supone que se incluyen en esa cifra las 683 enviadas al filial celeste), en la mañana de este viernes se abrían las oficinas para no socios.

Desde las 05:45 horas se formó una cola para poder adquirir algunas de las pocas localidades que el club sacó a la venta. La cola llegó en su momento álgido al bar del estadio. En poco más de una hora se despachaban todas las que salieron a la venta.

Sólo falta por comprobar si todos los Protectores acuden al duelo. De ser así, se llegaría al lleno del estadio. Parece claro que el último partido de la temporada en El Toralín va a ser el que registre la mejor entrada del curso, después de un año en el que se llegó a bajar en algún partido de los 4.000 espectadores.