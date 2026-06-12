La Cultural Leonesa apuesta por la juventud para el entrenador del Júpiter con José Antonio Portillo

José Antonio Portillo en una de sus primeras experiencias como entrenador.DL

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Cultural va a apostar por la juventud para cubrir el puesto de entrenador de su filial, el Júpiter Leonés, con la llegada del madrileño José Antonio Portillo.

Este entrenador cuenta con solo 29 años, aunque cumplirá 30 en unas semanas, concretamente en los primeros días del mes de julio.

Pese a su juventud cuenta ya con bastante experiencia, pues empezó muy temprano a entrenar. En la temporada 2018-19 ya estaba dirigiendo al Navalcarnero madrileño. En la recién finalizada ha ejercido de entrenador asistente en la AD Alcorcón.