Ponferradina y RC Celta llaman a vivir la final del play off con pasión y deportividad

Aficionados de la Ponferradina en el partido contra el Atlético Madrileño en El Toralín.L. DE LA MATA

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La SD Ponferradina y el RC Celta han hecho público el 12 de junio un comunicado conjunto en el que piden a las dos aficiones que vivan ambos partidos de la final con pasión, pero también con respeto y deportividad. Las dos instituciones subrayan las buenas relaciones que hay entre ambas y esperan que eso se pueda trasladar a las gradas de El Toralín primero y de Balaídos después. Este es el comunicado íntegro:

''La SD Ponferradina y el RC Celta Fortuna comparten a partir de este fin de semana una apasionante cita futbolística como premio al esfuerzo conjunto de ambos equipos y aficiones a lo largo de esta temporada. Los dos clubes estamos convencidos de que esta oportunidad, más allá de la lógica confrontación deportiva, servirá para reforzar los ya firmes lazos de amistad entre ambas instituciones.

SD Ponferradina y RC Celta Fortuna animan a sus respectivos seguidores a disfrutar al máximo del play off, a darlo todo para defender sus colores y a vivir la experiencia en un clima de deportividad a la altura de dos clubes centenarios. La competición será intensa en el terreno de juego, las dos gradas lo vivirán con la pasión que las caracteriza, pero por encima de todo prevalecerán la cordialidad y el respeto, como ejemplo de la filosofía de blanquiazules y celtistas.

Las dos instituciones agradecemos el apoyo recibido de nuestras aficiones a lo largo de toda la temporada y el esfuerzo desarrollado por los dos equipos. Ahora, estamos preparados para vivir al máximo el momento decisivo. ¡Nos vemos en El Toralín! ¡Nos vemos en Abanca Balaídos!''