Llega un nuevo Campus de fútbol del Atlético Trobajo

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

Como todos los años, llega el Campus de verano de fútbol del Atlético Trobajo, para niños y niñas, desde el día 29 de junio al 24 de julio. Su presentación se ha llevado a cabo el 12 de junio en el Hipermercado E. Leclerc, uno de los principales colaboradores.

Su funcionamiento es semanal de lunes a viernes, con todo tipo de actividades y una participación por semana más o menos de entre 40 o 50 niños y niñas.

Desde el club Atlético Trobajo, con su presidente Jerónimo Alonso a la cabeza, se sigue trabajando para que el fútbol en la urbe del alfoz de León siga creciendo y desarrollándose poco a poco; y en mejorar cada día.