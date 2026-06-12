El Divina Pastora A es campeón del XXVII Trofeo Colegio Leonés de Minibasket Femenino

Publicado por R. A. León Creado: Actualizado:

La XXVII edición del Trofeo Colegio Leonés de Minibasket Femenino encara la jornada de clausura del torneo tras celebrarse la última el pasado jueves con la disputa de los cruces, en la que se proclamó campeón el Colegio Divina Pastora A tras imponerse en la gran final al Colegio Leonés Corredera por un apretado 3-2.

Este martes, a partir de las 17.30 horas, en las instalaciones del Colegio Leonés Jesús Maestro, se disputará el partido de exhibición entre dos selecciones formadas por jugadoras de los diferentes equipos participantes. En el descanso del encuentro se realizarán las finales del concurso de tiros libres y de tiros de posición entre las cuatro jugadoras en cada modalidad que se hicieron con un sitio en la final.

Al finalizar el partido se procederá a la entrega de trofeos, tanto individuales como colectivos, y en la que habrá un reconocimiento especial al Baloncesto Femenino León por su brillante ascenso recientemente logrado a la Liga Challenge Femenina que comenzará el día 3 del próximo mes de octubre.