Joan Cadena da el triunfo al Technosylva Bembibre en Viana do Castelo

Publicado por Guillermo Mieres Redacción Creado: Actualizado:

El Technosylva Bembibre volvió a demostrar su fortaleza en tierras portuguesas al lograr la victoria en la primera etapa del 35º Grande Prémio Jornal de Notícias, disputada sobre un recorrido de 149,2 kilómetros con salida y llegada en Viana do Castelo. El triunfo fue para Joan Cadena, que se mostró como el más rápido en el sprint masivo que decidió la etapa y que le convirtió en el primer líder de la ronda portuguesa.

La jornada estuvo marcada por el protagonismo del club bembibrense desde los primeros compases. Gonçalo Amaral e Iván Loaisa formaron parte de una escapada de seis corredores que animó la carrera durante gran parte del recorrido. La fuga llegó a disponer de una renta significativa antes de ser neutralizada por el pelotón a falta de diez kilómetros para la llegada.

Fue entonces cuando el equipo supo jugar perfectamente sus bazas para preparar la llegada masiva, situando a Joan Cadena en una posición inmejorable para disputar la victoria. En el sprint final, el corredor español superó a Tomás Contte (Aviludo-Louletano-Loulé), segundo clasificado, y a Diogo Narciso (Credibom-La Alumínios-Marcos Car), tercero, levantando los brazos como vencedor de etapa y enfundándose el maillot amarillo de líder de la clasificación general.

Con este resultado, la formación leonesa suma su tercera victoria consecutiva en la llegada de Viana do Castelo, consolidando una trayectoria de éxito en una de las pruebas más prestigiosas del calendario luso. El dominio berciano en la etapa fue absoluto, pues se hizo con todas las clasificaciones complementarias en juego.